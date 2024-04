Ulm mit einem Bein schon in der 2. Bundesliga

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Hess/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Hess

Ulm steht ganz dicht vor dem Aufstieg

Der fulminante Aufsteiger SSV Ulm kann praktisch für die 2. Fußball-Bundesliga planen. Die von Thomas Wörle trainierten Spatzen siegten am 35. Spieltag der 3. Fußball-Liga beim bereits als Absteiger feststehenden SC Freiburg II mit 2:1 (0:0). Ein weiterer Sieg aus den letzten drei Spielen, und der SSV kehrt aus eigener Kraft nach 23 Jahren in die 2. Liga zurück.

Im Dreisamstadion brachte Philipp Maier (51.) die Gäste hochverdient in Führung, doch nur fünf Minuten später sorgte Maximilian Breunig per Handelfmeter für den Ausgleich - es war der erste Freiburger Schuss, der auf das Tor von Christian Ortag kam. Tom Gaal (82.) machte per Abstauber nach einer Ecke den umjubelten Ulmer Sieg perfekt.

Mit 68 Punkten liegt der SSV drei Spieltage vor Saisonende sechs Punkte vor Jahn Regenburg und sieben vor Preußen Münster, das damit nach derzeitigem Stand in die Relegation gegen den Drittletzten der 2. Liga antreten müsste. Rot-Weiss Essen auf Rang vier (58) kann die Ulmer schon nicht mehr einholen.