Bayern-Stars senden dringenden Appell an Fans

Thomas Müller und seine Kollegen vom FC Bayern hoffen auf eine rote Wand

Wenn der FC Bayern zu Beginn der nächsten Woche Real Madrid in der Champions League empfängt, dann treten "die Roten" gegen die "Los Blancos", also "die Weißen", an. Um das Farbenspiel auch in der Allianz Arena hervorzuheben, haben die Stars des deutschen Rekordmeisters nun einen dringenden Appell an die Bayern-Fans gesendet.

Der Countdown läuft: Am kommenden Dienstagabend (21:00 Uhr) empfängt der FC Bayern Real Madrid zum Champions-League-Halbfinale in der heimischen Allianz Arena. Im eigenen Wohnzimmer soll gegen den spanischen Vertreter schon ein möglichst großer Schritt in Richtung Finale gemacht werden.

Damit das gelingt, haben einzelne Spieler des FC Bayern sowie die Verantwortlichen des Vereins einen Appell an die eigenen Anhänger gerichtet, denen eine spezielle Rolle bei der Mission zukommt. "An diesem Tag soll das Stadion komplett in Rot erscheinen. Real Madrid steht für das königliche Weiß – aber in München wird das Leitmotiv lauten: Alle in Rot!", schrieb der deutsche Fußball-Rekordmeister auf seiner Homepage.

FCB-Urgestein Thomas Müller forderte die Fans daher auf: Schaut in Eure Kleiderschränke oder legt Euch was Rotes zu – mia san mia: Rot". Allrounder Konrad Laimer wünschte sich, "dass wir Spieler in der Allianz Arena am Dienstag in eine rote Wand laufen".

Das Motto: Gemeinsam mit und dank der Fans soll im Stadion der Finaleinzug gelingen. "Mit rotem FC-Bayern-Herz und roter Leidenschaft über München und Madrid nach Wembley: Dorthin, wo der Klub schon 2013 den Titel gewonnen hat", gaben die Münchner die Richtung vor.

FC Bayern: Ex-Star sieht "rote Wand"

Einer, der früher mal in Rot unterwegs war, wird mit nach München reisen und die "rote Wand" dann live und hautnah erleben: David Alaba.

Wie die Königlichen am Sonntag mitteilten, werden der Innenverteidiger, der zwischen 2010 und 2021 für die Süddeutschen spielte, sowie Torwart Thibaut Courtois gegen den FC Bayern im Kader stehen. Beide hatten mit Kreuzbandrissen zuvor monatelang gefehlt. Einsatzbereit ist aber nur der belgische Schlussmann.

Alaba erlitt seinen Kreuzbandriss nämlich erst im Dezember. Der österreichische Nationalspieler steckt deshalb noch mitten in der Reha-Phase. Spanischen Medien zufolge reist der Abwehrmann nur mit in die alte Heimat, weil Ancelotti alle Profis dabei haben möchte.