Barca gewinnt trotz Gündogans Missgeschick

IMAGO/S. Ros

Barcelonas Ilkay Gündogan verschoss in der ersten Halbzeit einen Elfmeter

Der FC Barcelona hat trotz eines verschossenen Elfmeters von Nationalspieler Ilkay Gündogan einen Pflichtsieg in der spanischen Primera División eingefahren. Die Katalanen gewannen zu Hause gegen RCD Mallorca mit Mühe 1:0 (0:0).

Den Treffer erzielte der erst 16-jährige Lamine Yamal nach Vorarbeit von Ex-Bayern-Profi Robert Lewandowski in der 73. Minute.

In der ersten Halbzeit war Gündogan mit einem Strafstoß an Mallorca-Torhüter Predrag Rajkovic gescheitert (24.). In der Tabelle schob sich Barcelona zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz hinter Spitzenreiter Real Madrid vor.

Doppelten Grund zur Freude hatte Barça-Keeper Marc-André ter Stegen. Der Nationaltorwart bestritt sein insgesamt 400. Spiel für den spanischen Traditionsclub - laut Datenanbieter Opta als erst dritter Nicht-Spanier nach Lionel Messi (778 Spiele) und Dani Alves (408).