Barca zerlegt Atlético im Topspiel - Xavi sieht Rot

IMAGO/Goal Sports Images

Der FC Barcelona hat das Topspiel 3:0 gewonnen

Der FC Barcelona hat das Spitzenspiel von Spaniens La Liga am Sonntag gegen Atletico Madrid gewonnen.

Das Team um DFB-Kapitän Ilkay Gündogan und Ex-FCB-Torjäger Robert Lewandowski setzte sich mit 3:0 (1:0) durch und springt in der Tabelle wieder auf Platz zwei. Für Barca-Trainer Xavi war das Spiel schon kurz vor der Pause beendet.

In der 42. Minute hatte er sich vehement über eine Schiedsrichterentscheidung beschwert und sah die Rote Karte - obwohl Barca erst kurz zuvor durch Joao Felix in Führung gegangen war (38.). Nach der Pause erhöhte Lewandowski (47.), Fermin Lopez (65.) machte alles klar. In der Nachspielzeit sah Atleticos Nahuel Molina wegen einer Notbremse noch die Rote Karte (90.+2).

Barcelona springt durch den Sieg am FC Girona vorbei und hat nun 64 Punkte auf dem Konto - Atletico rutscht auf Platz fünf ab.