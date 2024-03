Überraschung: FC Barcelona legt Trainersuche auf Eis

IMAGO

Wer wird neuer Trainer des FC Barcelona?

Neben dem FC Bayern und dem FC Liverpool ist der FC Barcelona der dritte Fußball-Gigant, der zur kommenden Saison einen neuen Trainer sucht. Die Suche der Katalanen wurden nun aber angeblich gestoppt.

Wie die katalanische Zeitung "Sport" berichtet, hat der FC Barcelona seine seit Wochen laufende Trainersuche vorerst gestoppt. Spätestens Ende März/Anfang April wollten die Katalanen eigentlich einen neuen Übungsleiter präsentieren, doch diese Pläne wurden dem Bericht zufolge nun auf Eis gelegt.

Drei bis vier konkrete Namen stehen laut "Sport" auf der aktuellen Kandidaten-Liste, persönliche Gespräche werden zeitnah aber mit keinem der möglichen Xavi-Nachfolger geführt werden. Entsprechend wird auch die finale Entscheidung von Klubchef Joan Laporta verschoben.

Warum der FC Barcelona seine Trainersuche verschiebt

Hintergrund der Verzögerung ist dem Bericht zufolge die sportliche Entwicklung der letzten Wochen. Mittlerweile träumen sie in Barcelona angeblich wieder vom ganz großen Wurf, dem Gewinn der Champions League. Sollte Barca das CL-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain überstehen, will Laporta laut "Sport" doch noch einmal versuchen, Xavi von einem Verbleib zu überzeugen.

Sollte Barca gegen PSG hingegen scheitern, bleibe alles wie gehabt, heißt es. Bedeutet: In diesem Fall wird die Trainersuche doch wieder aktiver vorangetrieben. Den Verlust von ein paar Wochen nähme die Klubführung in diesem Fall in Kauf.

Flick und Tuchel bei Barca im Rennen?

Wie groß die Chancen sind, dass sich Xavi doch noch einmal umstimmen lassen würde, ist nicht bekannt. Allerdings ließen die Aussagen des Trainers in den letzten Wochen eigentlich keine großen Zweifel daran, dass seine Entscheidung endgültig steht. Ob ein Einzug in das Champions-League-Halbfinale dies ändern würde? Fraglich.

Welche Nachfolge-Kandidaten auf Barcas Liste stehen, kann derweil ebenfalls nur spekuliert werden. Die Online-Zeitung "El Nacional" berichtet seit Wochen, die Unterschrift von Hansi Flick stehe unmittelbar bevor. Allerdings werden auch Thomas Tuchel und Roberto Di Zerbi gute Chancen auf den Posten zugeschrieben.