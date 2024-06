100-Mio.-Wechsel? Update zu wilden Rüdiger-Gerüchten

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Antonio Rüdiger wird Real Madrid wohl nicht verlassen

Real Madrids Abwehrchef Antonio Rüdiger hat angeblich das Interesse vom saudi-arabischen Klub Al Nassr geweckt. Eine 100-Millionen-Euro-Offerte steht im Raum. Allerdings haben die Saudis ihre Rechnung offenbar ohne den Wirt gemacht.

Denn wie "Sky" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, hegt Rüdiger keineswegs die Absicht, den Champions-League-Sieger zu verlassen und in die Wüste zu wechseln. Er wolle "definitiv" bei den Königlichen bleiben, die aktuellen Spekulationen lägen "weit daneben", schrieb Reporter Florian Plettenberg bei X (vormals Twitter). Das sei ihm so bestätigt worden.

Zuvor hatte der Journalist Jose Alvarez in der spanischen TV-Talkrunde "El Chiringuito" behauptet, Rüdiger stehe bei Al Nassr, dem Arbeitgeber von Superstar Cristiano Ronaldo, weit oben auf der Einkaufsliste. Locken wolle der Verein den 31-Jährigen mit einem Vierjahresvertrag und einem Gesamtgehalt von 100 Millionen Euro, so Alvarez weiter.

Das Szenario eines Rüdiger-Wechsels schien aber von Anfang an höchst unrealistisch zu sein. Nach zwei Jahren in Madrid fühlt er sich immer noch pudelwohl, der kürzliche Triumph in der Königsklasse im Finale gegen Borussia Dortmund war der bisherige Höhepunkt seiner Zeit beim Rekordmeister Spaniens.

Real Madrid baut voll auf Antonio Rüdiger

Die Real-Verantwortlichen nebst Trainer Carlo Ancelotti bauen voll auf Rüdiger. In der abgelaufenen Spielzeit stand er in 48 Pflichtspielen auf dem Platz, 44 Mal dabei sogar in der Startelf. Ähnlich hoch war die Zahl seiner Einsätze schon in seiner ersten Saison bei Real.

Rüdiger war 2022 nach Ablauf seines Vertrags beim FC Chelsea ablösefrei nach Madrid gewechselt. Zuvor spiele er für die AS Rom sowie den VfB Stuttgart, bei dem er die ersten Schritte im Profigeschäft machte.

Bei der anstehenden Heim-EM ist Rüdiger unter Bundestrainer Julian Nagelsmann gesetzt und wird mit Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) die Abwehrzentrale des DFB-Teams bilden.