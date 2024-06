FC Barcelona sorgt mit Abschiedspost für Verwirrung

IMAGO/Javier Borrego

Die Zukunft von João Félix und João Cancel bei Barca ist offen

Am Sonntag sorgte der FC Barcelona mit zwei Beiträgen in den Sozialen Medien für Aufsehen. Die Katalanen verabschiedeten die beiden Leihgaben João Cancelo und João Félix, löschten allerdings nur kurze Zeit später die Postings wieder.

Am Sonntag verkündete der FC Barcelona, dass die beiden portugiesischen EM-Fahrer João Cancelo und João Félix den spanischen Spitzenclub nach nur einer Saison wieder verlassen. Félix war im vergangenen Sommer von Atlético Madrid auf Leihbasis zu Barca gekommen. Ex-Bayern-Profi Cancelo wurde für eine Spielzeit von Manchester City ausgeliehen.

Mit den Worten "João Félix und João Cancelo werden nicht beim FC Barcelona bleiben" wurde die Entscheidung über die Sozialen Medien offiziell bekannt gemacht. Doch nur kurze Zeit später waren die Beiträge auf Instagram und X (ehemals Twitter) wieder verschwunden. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

Bleiben João Cancelo und João Félix doch bei Barca?

Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano ist die Barca-Zukunft des Portugal-Duos noch offen. Beide Spieler werden von Star-Berater Jorge Mendes vertreten. Mit diesem sollen zuletzt bereits Gespräche über einen Verbleib des beiden Nationalspieler geführt worden sein. Auch Verhandlungen mit den beiden Stammvereinen sollen in naher Zukunft fortgesetzt werden.

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hatte Vereinspräsident Joan Laporta angekündigt, dass der FC Barcelona trotz seiner angespannten wirtschaftlichen Lage eine feste Verpflichtung der beiden Stammspieler anstrebt und verwies auf die "sehr guten Beziehungen" zu den Klubs. Hohe Ablösesummen kann sich der hoch verschuldete Club aber dennoch nicht leisten.

Félix kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 44 Pflichtspieleinsätze für die Katalanen. Zehn Treffer und sechs Vorlagen konnte der 24-Jährige verzeichnen. Cancelo brachte es auf 42 Pflichtspiele im Barca-Trikot, in denen er an zehn Toren direkt beteiligt war.