Transfer-Hammer? Barca verkündet gute Nachrichten für Flick

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Hansi Flick plant derzeit den Kader des FC Barcelona für die Saison 2024/25

Barca-Trainer Hansi Flick und Sportchef Deco arbeiten in diesen Tagen mit Hochdruck am Kader für die neue Saison. Mitten in dieser Phase hat Klub-Präsident Joan Laporta den Fans Hoffnungen auf einen echten Transfer-Hammer gemacht.

Barca-Boss Joan Laporta hat am Montag mit einer überraschenden Transfer-Ansage für Schlagzeilen gesorgt. Wenige Stunden vor dem EM-Halbfinale der Spanier gegen Frankreich und mitten in der Planungsphase für die kommende Saison bestätigte der 62-Jährige, dass sich sein Verein mit der Verpflichtung von Shootingstar Nico Williams (Athletic Bilbao) beschäftigt.

"Im Moment können wir uns einen Transfer von einem Spieler wie Nico Williams leisten. Das ist eine der Möglichkeiten, an der wir mit [Hansi] Flick arbeiten. Er ist ein Spieler, den ich sehr mag", nahm Laporta im Interview mit "Catalunya Ràdio" kein Blatt vor den Mund.

FC Barcelona vor "Rückkehr zur Normalität"

Schon in Kürze werde Barca in der Lage sein, gute Nachrichten von der finanziellen Front zu übermitteln, versicherte der Präsident. Daran habe man zuletzt hart gearbeitet. "Es waren drei intensive Jahre, in denen wir viele Dinge erledigen mussten. Aber wir haben gut gearbeitet und sind zufrieden mit unserer Arbeit, denn die Finanzen des Vereins erholen sich", sagte Laporta, ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen.

Der Barca-Präsident sprach anschließend von der "Rückkehr zur Normalität" für seinen Verein, der in den letzten Jahren einen harten Sparkurs fahren musste, um die Auflagen der spanischen Liga zu erfüllen. Ein Verstoß gegen die Financial-Fair-Play-Regeln ist laut Laporta nun aber keine konkrete Gefahr mehr.

Die "Mundo Deportivo" hatte zuvor berichtet, dass Barca zwischen 25 und 30 Millionen Euro einsparen müsse, um einen Transfer von Williams stemmen zu können. Der 21-jährige EM-Shootingstar steht in Bilbao zwar noch bis 2027 unter Vertrag. In diesem soll es jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro geben. Das Aufbringen der Summe ist, zumindest laut Laporta, offenbar kein Problem.