Ex-Weltmeister feiert Trainer-Comeback: "Ja, ich bin zurück"

Thomas Häßler (M.) wurde 1990 Fußball-Weltmeister

Thomas Häßler trat in den letzten Jahren immer wieder als Fußball-Trainer im Amateurbereich in Erscheinung, coachte in den vergangenen Jahren unter anderem die unterklassigen Klubs Club Italia 80 und BFC Preussen. Nachdem der Weltmeister von 1990 seit dem vorletzten Jahr aus gesundheitlichen Gründen länger pausieren musste, gab er jetzt seine Rückkehr auf die Trainerbank bekannt.

Der mittlerweile 58-Jährige musste im Oktober 2022 seine Arbeit als Trainer des Berliner Landesligisten BFC Preussen niederlegen, nachdem er unter anderem einen Gedächtnisverlust, Schwindelgefühle und einen Tinnitus erlitten hatte.

Nun ist der einstige Mittelfeld-Star unter anderem des 1. FC Köln, Juventus Turin, Karlsruher SC und Borussia Dortmund zurück im Amateursport und hat beim Berliner Bezirksligisten FC Spandau 06 angeheuert.

"Ja, ich bin zurück! Dort, wo ich hingehöre – direkt auf den Fußballplatz. Über 55 Jahre meines Lebens habe ich mit Fußball verbracht, das ist es, was ich am besten kann. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt bei Spandau 06 nach knapp zwei Jahren Unterbrechung wieder als Trainer arbeiten kann", freute sich der 400-malige Bundesliga-Spieler über sein Trainer-Comeback.

Häßler peilt mit neuem Klub den Aufstieg an

Angesprochen auf seine Krankheiten in der jüngeren Vergangenheit meinte Häßler: "Ich habe meine gesundheitlichen Probleme jetzt im Griff und freue mich riesig auf die neue Aufgabe und den geregelten Wochenablauf auf dem Platz. Das hat mir gefehlt."

Mit Häßler peilt der Berliner Bezirksligist die Rückkehr in die Landesliga an. "Wir werden jetzt alle Details für die Vorbereitung besprechen, die am 16. Juli startet. Wir wollen oben mitspielen, vielleicht sogar aufsteigen. Das ist mein Ziel", bestätigte auch der zweimalige Fußballer des Jahres in Deutschland.

Als Mittelfeldspieler wurde Thomas Häßler mit der deutschen Nationalmannschaft 1990 Welt- und 1996 Europameister.