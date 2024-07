FC Barcelona löst Flick-Rätsel

IMAGO/Felipe Mondino/IPA Sport

Hansi Flick will dem FC Barcelona wieder zu Titeln verhelfen

Seit dem 29. Mai ist Hansi Flick der neue Trainer des FC Barcelona. Wie genau seine Pläne aussehen, wie sein Eindruck von der Mannschaft ist und was er von seiner ersten Spielzeit als Barca-Trainer erwartet, weiß außerhalb der Chefetage bisher niemand.

Die zugegeben noch sehr kurze Amtszeit von Hansi Flick beim FC Barcelona läuft bisher unter dem Motto "das große Schweigen". Bei seiner Vorstellung Ende Mai gab der Ex-Bayern- und Ex-Nationaltrainer die branchenüblichen Statements ab, die wirklich brennenden Fragen der Fans und Medien sind bis heute aber unbeantwortet.

Dieses Versteckspiel will der Klub nun zeitnah beenden. Das Rätselraten um die erste öffentliche Frage-Antwort-Runde Flicks ist spanischen Medien zufolge gelöst. So berichtet die "AS", dass Barca seinen neuen Übungsleiter entweder am 25. oder am 26. Juli endlich auf einer Antritts-PK öffentlich vorstellen will.

Flicks erster Härtetest gegen Pep Guardiola

Es sind so ziemlich die letzten möglichen Termine, denn bereits am 28. Juli steigt der Barca-Tross in den Flieger Richtung Orlando, dem ersten Halt der großen US-Tour des Klubs, der dort in Testspielen auf Manchester City, Real Madrid und Milan treffen wird.

Die EM-Fahrer der Katalanen sollen dann auch wieder mit an Bord sein, allen voran Lamine Yamal, der bei der EM in Deutschland für Furore sorgte und das neue Zugpferd des spanischen Spitzenklubs ist.

Wie sich Flick in seinen ersten Spielen als Barca-Trainer schlägt, wird mit Spannung erwartet. Der Job auf der Barca-Bank gilt aufgrund der medialen Aufmerksamkeit und hohen Ansprüche des Klubs als einer der kompliziertesten überhaupt.

Laut Umfragen steht Flick bei den Fans vor Beginn der neuen Saison hoch im Kurs, geht entsprechend mit Kredit in die Spielzeit. Dass dieser nicht unbegrenzt ist, haben allerdings viele Trainer in den letzten Jahren erfahren müssen.