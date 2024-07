Rüdiger knöpft sich Real-Neuzugang vor - Ancelotti reagiert

IMAGO/Shaina Benhiyoun/SPP

Hat im Training gleich ein Zeichen gesetzt: DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger gilt als einer der härtesten Verteidiger im Weltfußball, auch im Training gibt der deutsche Nationalspieler vollen Einsatz. Das hat nun auch Real Madrids Neuzugang Endrick zu spüren bekommen, der in der Vorbereitung vom DFB-Star durchaus rüde angegangen wurde. Cheftrainer Carlo Ancelotti reagierte nun auf Berichte, nach denen es deshalb bereits Ärger zwischen den beiden Spielern gibt.

Der einstige Bayern-Coach Carlo Ancelotti hat vermeintliche Probleme zwischen Innenverteidiger Antonio Rüdiger und Angreifer Endrick charmant weggelächelt.

Die spanische "Marca" hatte zuvor berichtet, dass die harte Gangart Rüdigers im Training beim Neuzugang von Real Madrid für Missmut gesorgt habe. Auf einem von der Sportzeitung verbreiteten Video ist zu sehen, wie der Abwehr-Routinier den 18-Jährigen rüde von den Beinen holt. Der Brasilianer hielt sich anschließend mit durchaus schmerzverzerrtem Gesicht den Oberkörper.

"Es ist gestern nichts passiert. Er hat Endrick im Training nur willkommen geheißen", so der Italiener auf einer Pressekonferenz in Chicago, wo der Champions-League-Rekordsieger aktuell in der Vorbereitung weilt. Ancelottis nicht ganz ernst gemeinte Aussage sorgte sogleich für einige Lacher im Plenum (die Aussagen sind auch oben im Video zu sehen).

Ancelotti lacht: Auch Mbappé wird Rüdiger zu spüren bekommen

Es sei "nichts Neues", dass sich Rüdiger auch im Training seine Gegenspieler vorknöpft. Ancelotti lachte: "Es wird dasselbe mit Mbappé sein, wenn er kommt." Rüdiger sei ein "fantastischer Spieler und Mannschaftskollege", so der Real-Trainer.

Der Brasilianer Endrick zählt zu den talentiertesten Angreifern überhaupt. Der Linksfuß war von Real Madrid für knapp unter 50 Millionen Euro verpflichtet worden.

In den USA bereitet sich der spanische Meister derzeit auf die neue Saison vor, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (2:30 Uhr MEZ) treffen die Königlichen im Testspiel auf die AC Mailand. Danach testet Ancelotti noch gegen Erzrivale Barcelona sowie gegen den FC Chelsea.