Ex-Nationaltorhüterin Schult wechselt nach Kansas City

IMAGO/Oliver Zimmermann

Almuth Schult wechselt zum zweiten Mal in die USA

Die frühere Welttorhüterin Almuth Schult wechselt in die USA zu Kansas City Current.

Das gab der Klub aus der Frauen-Profi-Liga NWSL am Freitag bekannt. In Kansas City erhält die 33-Jährige einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison.

Im Optimalfall - sollte der aktuelle Tabellenzweite das Finale der Playoffs erreichen - bleibt die ehemalige deutsche Nummer Eins bis Ende November in den USA.

Ein Grund für den Wechsel in die USA ist die Familienfreundlichkeit. "Die NWSL ist bei der Unterstützung von Spielerinnen, die Kinder haben, überragend und hat weltweit eine Vorreiterrolle", sagte Schult gegenüber dem "NDR": "Daher haben meine Familie und ich uns dazu entschieden, den Schritt in die USA nochmal zu gehen."

Schult war im August 2022 zu Angel City FC nach Los Angeles gewechselt, blieb dort aber nur drei Monate. Ein Jahr später brachte sie ihr drittes Kind zur Welt.

Mit dem Angebot des Klubs, der als erster ein Stadion eigens für das Frauenteam gebaut hatte, sei alles "enorm schnell" gegangen. Die Rahmenbedingungen hätten die 66-malige Nationalspielerin rasch überzeugt.

"Das Trainingsgelände ist total modern und wird allein von den Frauen genutzt, der Klub ist also herausragend professionell aufgestellt", sagte die Europameisterin von 2013.

Schult, die mit dem VfL Wolfsburg sechs Mal deutsche Meisterin wurde, war bei der Heim-EM in Deutschland als Expertin in der "ARD" zu sehen und hatte in der vergangenen Saison beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga ihr Comeback im Frauenfußball gegeben. Die Expertenrolle im Fernsehen lässt sie vorerst ruhen.