Enthüllt: So knallhart greift Flick bei Barca durch

IMAGO/Vincent Carchietta

Hansi Flick ist seit dieser Saison Trainer des FC Barcelona

Schon zu seiner Zeit beim FC Bayern galt Hansi Flick als außerordentlich guter "Spieler-Versteher". Diesen Ruf hat der Trainer mit zum FC Barcelona genommen. Dort zeigt er sich einerseits einsichtig mit den Profis, greift auf der anderen Seite aber auch knallhart durch.

Seit der Ankunft von Hansi Flick weht bei den Katalanen ein anderer Wind. Vor allem die Fitness-Frage wird unter dem Deutschen mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit als in den letzten Jahren angegangen. Einem "AS"-Bericht zufolge herrscht rund um das Trainingsgelände das Gefühl vor, dass es zuletzt unter Luis Enrique (2014 bis 2017) derart diszipliniert zuging.

Vor allem in den Bereichen Einsatz und Verantwortung hat Flick sein Team in die Pflicht genommen. Dabei komme er auf der einen Seite als äußerst nett rüber, fordere auf der anderen Seite aber auch professionelles Verhalten an 24 Stunden am Tag von seinen Spielern ein.

Flick besteht auf täglicher Gewichtskontrolle

Das geht unter anderem mit einem pünktlichen Erscheinen zu Teamsitzungen oder Trainingseinheiten los. Die Spieler müssen spätestens eine Stunde vor Trainingsbeginn auf der Anlage sein, "keine Minute später", schreibt "AS". Wer gegen diese Regel verstößt, wird allerdings nicht bestraft. Stattdessen habe Flick den Profis mitgeteilt, dass ein Zuspätkommen schlicht und ergreifend als respektlos gegenüber allen anderen Mitgliedern der Mannschaft betrachtet wird.

Dazu fordert Flick seine Spieler dem Bericht zufolge auf, vor und nach jedem Training auf die Waage zu steigen. Überschreitet ein Spieler die Gewichtsgrenze in die eine oder andere Richtung, werden umgehend Maßnahmen unternommen, um dies wieder zu korrigieren, heißt es.

Gleichwohl soll sich der Trainer gegenüber den Profis als guter Zuhörer präsentieren. Flick selbst rede viel, höre aber auch viel zu, schreibt "AS". Ein Problem ist dabei noch die Sprach-Barriere. Derzeit helfen ihm allen voran Ex-Bayern-Star Thiago und Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen, um seine Nachricht an die Mannschaft zu übermitteln - bislang mit Erfolg.