Gündogan-Zukunft entschieden?

IMAGO/Vincent Carchietta

Ilkay Gündogan beim Barca-Testspiel gegen Real Madrid

Seit geraumer Zeit ranken sich immer wieder Transfer-Gerüchte rund um Ilkay Gündogan. Der deutsche Nationalmannschaftskapitän sieht seine sportliche Zukunft aber wohl eindeutig beim FC Barcelona.

"Mundo Deportivo" zufolge hegt Gündogan keine Abschiedsgedanken. Der 33-Jährige möchte offenbar auch in der anstehenden Saison für den FC Barcelona auflaufen. Diese Haltung soll Barca-Sportdirektor Deco kürzlich mitgeteilt worden sein.

Die türkische Zeitung "Hürriyet" hatte Gündogan unlängst noch mit Fenerbahce in Verbindung gebracht. In Istanbul sei der zentrale Mittelfeldspieler demnach ein Thema, weil Fred aufgrund einer Innenbandverletzung mehrere Wochen ausfallen wird. Die spanische Zeitung "AS" berichtete ebenfalls über das angebliche Interesse von Fenerbahce-Trainer José Mourinho an Gündogan.

Geht es nach "Mundo Deportivo", so wird der deutsche EM-Fahrer jedoch nach wie vor das Barca-Trikot tragen.

FC Barcelona offenbar grundsätzlich gesprächsbereit

"Sky" wollte zuletzt erfahren haben, dass Gündogan bei den Katalanen zu den "Verkaufskandidaten" zähle. Der spanische Vize-Meister sei bei einem entsprechenden Angebot gesprächsbereit, hieß es in diesem Zusammenhang weiter. Doch auch der TV-Sender berichtete über den Wunsch nach einem Barca-Verbleib.

Gündogan war im vergangenen Sommer ablösefrei von Manchester City zum FC Barcelona gewechselt. Der Routinier gehörte in der abgelaufenen Saison zu den Stammkräften beim spanischen Traditionsklub. In 51 Spielen gelangen ihm fünf Tore und 14 Vorlagen.

Gündogan besitzt beim FC Barcelona einen Vertrag bis 2025 mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Der Mittelfeldstratege führte die deutsche Nationalmannschaft bei der zurückliegenden Fußball-Europameisterschaft als Kapitän auf den Rasen. Gündogan spielte ein gutes Turnier und erhielt von sport.de die EM-Note 2,5.