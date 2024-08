Mega-Gehalt? Saudi-Arabien lockt offenbar Vinícius Júnior

IMAGO/William Volcov

Vinícius Júnior ist einer der Schlüsselspieler von Real Madrid

Mit Cristiano Ronaldo, Neymar und Co. wechselten in den letzten Jahren gleich mehrere Superstars des Weltfußballs nach Saudi-Arabien. Nun soll der Wüstenstaat auch Vinícius Júnior von Real Madrid locken.

Gleich mehrere Medien berichten über die mutmaßlichen Lockrufe aus Saudi-Arabien - darunter "The Athletic", "O Globo" und "ESPN".

"The Athletic" zufolge hat Vinícius Júnior das Angebot bereits abgelehnt. Der Brasilianer fühle sich demzufolge bei Real Madrid wohl und hege keine Abschiedsgedanken, wie es heißt. Es sei aber zu erwarten, dass es Saudi-Arabien in Zukunft erneut beim 24-Jährigen versuchen wird, so das Portal.

"ESPN" vermeldet hingegen, dass sich Vinícius Júnior noch nicht entschieden habe. Der Flügelspieler, der noch kein formelles Angebot erhalten habe, prüfe demnach noch den potenziellen Schritt in die Saudi Professional League.

Der US-Sender will von seiner namentlich nicht genannten Quelle erfahren haben, dass es Gespräche zwischen Saudi-Arabien und Real Madrid über einen möglichen Transfer gegeben habe. Die Ausstiegsklausel von Vinícius Júnior soll bei rund einer Milliarde Euro liegen. Die Königlichen wollen ihren Leistungsträger aber eigentlich nicht ziehen lassen.

Vinícius Júnior zählt zu den Schlüsselspielern des amtierenden Champions-League-Siegers. So steuerte der Offensivakteur in der letzten Saison 24 Tore in insgesamt 39 Pflichtspieleinsätzen bei.

Milliarden-Offerte für Vinícius Júnior?

Vinícius Júnior besitzt bei Real Madrid einen Vertrag bis 2027.

Laut der brasilianischen Zeitung "O Globo" könnte der Linksaußen in Saudi-Arabien in fünf Jahren durch Gehalt und Boni mehr als eine Milliarde Euro verdienen. Al-Ahli soll als Klub von Vinícius Júnior vorgesehen sein.

"O Globo" verweist aber ebenfalls auf den Bericht von "The Athletic", wonach der Real-Star abgewunken hat und vorerst in Madrid bleiben will.

In den vergangenen Jahren wechselten mehrere prominente Fußballer wie Cristiano Ronaldo, Neymar oder N’Golo Kanté in den Wüstenstaat. Saudi-Arabien bemüht sich um die Ausrichtung der Fußball-WM 2034.