Flick mit großen Sorgen vor dem Saisonstart

IMAGO/Urbanandsport

Für Hansi Flick beginnt in wenigen Tagen seine erste Saison als Barca-Chefcoach

Die gute Stimmung, die bei Hansi Flick und dem FC Barcelona nach der großen USA-Tour noch herrschte, ist seit Montag verflogen. Das 0:3 im Testspiel gegen Monaco hat einige Spuren hinterlassen. Sorgen bereitet nicht nur die Form des Teams, sondern auch mal wieder die prekäre finanzielle Situation.

Am kommenden Samstag steht für Hansi Flick das erste Pflichtspiel für den FC Barcelona auf dem Programm. Mit seiner Mannschaft muss der Ex-Bayern-Coach zum Ligaauftakt gegen den FC Valencia ran. Vor dem Spiel sind die Probleme bei den Katalanen plötzlich größer als angenommen.

Die "AS" schrieb nach dem 0:3 im Testspiel gegen Monaco von "Alarmsignalen" und nannte zum einen die erschreckend schwache Leistung auf dem Rasen als auch die ungeplanten Auswechslungen von Robert Lewandowski (verletzte sich an der Hand) und Ilkay Gündogan (wurde nach 15 Minuten mit einer Kopfverletzung ausgewechselt) als Grund. "Das sieht nicht gut aus", titelte das Blatt, das urteilte: "Die Mannschaft muss sich erheblich verbessern."

Olmo noch nicht spielberechtigt

Was erschwerend hinzukommt: Wie genau diese Mannschaft am kommenden Wochenende aussehen wird, steht immer noch nicht fest. Star-Einkauf Dani Olmo etwa konnte noch nicht registriert werden. Auch Inigo Martinez und Vitor Roque dürfen Stand heute am Wochenende nicht spielen. Barca muss erst Spieler verkaufen und dadurch finanziellen Spielraum im eigenen Gehaltsgefüge schaffen, um besagte Spieler bei der Liga melden zu können.

Sportchef Deco hat die Mammutaufgabe, Spieler unter höchstem Zeitdruck zu verkaufen. Das verschlechtert seine Verhandlungsposition. Zwar geht es Barca finanziell deutlich besser als noch vor zwölf Monaten, auf Rosen gebettet sind die Katalanen aber bis heute nicht. Noch immer wird jede zusätzliche Million dankend angenommen.

Flick hat derweil ein Aufstellungs-Rätsel zu lösen. Mit Gavi, Pedri, Araujo und de Jong stehen ihm vier potenzielle Startelf-Kandidaten gegen Valencia nicht zur Verfügung. "Ein Dilemma" für den deutschen Cheftrainer, ist die "AS" überzeugt. Noch hat Flick einige Tage Zeit, um diese knifflige Aufgabe aufzuschlüsseln. Ob es ihm gelingt, wird im Umfeld des Camp Nou mit Spannung erwartet.