Zwangsabstieg? Konkurrenz fordert Mega-Strafe für ManCity

IMAGO/David Rawcliffe

Muss Manchester City aus der Premier League absteigen?

Am 16. September beginnt die Anhörung im Fall von Premier-League-Klub Manchester City, dem in 115 Fällen ein Verstoß gegen die allgemeinen Finanzvorschriften der englischen Liga zur Last gelegt wird. Die Konkurrenz fordert hinter vorgehaltener Hand nichts weniger als drakonische Strafen.

Manchester City bestreitet sämtliche Vorwürfe und beteuert seine Unschuld, doch ein Großteil der Konkurrenz aus der Premier League ist fest davon überzeugt, dass der Klub in den letzten Jahren mehrfach schwere Regelbrüche begangen und die Finanzregeln der Liga illegal umschifft hat.

Zur Last gelegt werden dem Verein vor allem zwei Kernpunkte: Zum einen soll der Klub von Besitzer Mansour bin Zayed Al Nahyan über viele Jahre immer wieder Geld bekommen und dieses offiziell als Sponsoren-Einnahmen angegeben haben. Zum anderen soll ManCity Teile seiner Ausgaben verschleiert haben. Die Bilanz wurde dadurch mit dem Resultat geschönt, dass sich der Klub an alle finanziellen Vorgaben gehalten hat.

70 bis 80 Punkte Abzug für Manchester City gefordert

Ob dies wirklich der Fall war, muss nun eine unabhängige Kommission entscheiden. Das Portal "The Athletic" hat sich in den Führungskreisen der anderen Klubs umgehört. Dort ist die Meinung eindeutig. Sie alle fordern für Manchester City schwere Strafen.

"Die allgemeine Meinung ist, dass eine angemessene Strafe ein substanzieller Punktabzug - und wir reden hier von 70 bis 80 Punkten - wäre, der garantiert, dass ManCity eine Saison in der zweiten Liga spielt", sagte ein Klub-Verantwortlicher, dem Anonymität zugesichert wurde.

Ein weiterer Verantwortlicher forderte gegenüber "The Athletic" einen Punktabzug für jede der drei kommenden Saisons, der eine Champions-League-Teilnahme ManCitys jeweils in ernste Gefahr bringen würde. Wiederum ein anderer erinnerte an einen Fall aus der englischen Rugby-Liga, bei dem ein Verein mit einem Zwangsabstieg, einem Punktabzug und einer Geldstrafe sanktioniert wurde.

Premier-League-Coach äußert sich anonym

Ein namentlich nicht genannter Premier-League-Trainer erklärte "The Athletic" derweil, dass er nicht das Gefühl habe, dass ManCity seine Erfolge in den letzten Jahren mit der gleichen Disziplin wie andere Vereine errungen habe, es in seinen Augen jetzt aber zu spät sei, das Problem zu beheben.

Weitere Verantwortliche stellten unterdessen klar, dass sich ihr Anreiz, die Regeln zu befolgen, im Fall einer Nicht-Verurteilung Citys empfindlich verringern würde.