Ancelotti kreidet seinem Team fehlende "Einstellung" an

IMAGO/Oscar J Barroso

Carlo Ancelotti ging mit seiner Mannschaft nach dem Unentschieden auf Mallorca hart ins Gericht

Trotz seines grimmigen Blicks gilt Carlo Ancelotti als ruhiger und netter Trainer. Doch der Coach von Real Madrid wurde nach dem enttäuschenden LaLiga-Auftakt gegen Mallorca deutlich und sprach seiner Star-Elf um Kylian Mbappé die nötige Einstellung ab.

Schon der Sieg beim UEFA Super Cup gegen Atalanta Bergamo sorgte nicht überall für Begeisterung - beim LaLiga-Auftakt gegen RCD Mallorca wurden die Probleme von Real Madrid deutlicher sichtbar. Der große Favorit baute vor allem in der zweiten Halbzeit ab und zeigte große Lücken in der Defensive.

Das sah auch Trainer Carlo Ancelotti so: "Wir haben gut angefangen, aber in der zweiten Halbzeit fehlte uns die Balance, wir hätten das Spiel verlieren können."

Ancelotti wird deutlich: Real Madrid fehlt die richtige "Einstellung"

Dabei spielt er auch auf die neue Formation bei den Königlichen an. Toni Kroos ist nicht mehr dabei, dafür Kylian Mbappé - Real wechselte im Sommer von einem 4-4-2 auf ein 4-4-3. Die offensivere Ausrichtung sorgte für Lücken in der Abwehr. "Wir sind eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft, aber das defensive Gleichgewicht ist von grundlegender Bedeutung. Wir müssen besser verteidigen", urteilte Ancelotti.

Die offensive Grundausrichtung sei dabei gar nicht das Problem - in den Augen des 65-Jährigen fehlte es vor allem an einem: "Ich will keine Ausreden suchen. Wir müssen es einfach besser machen, mit mehr Einstellung. Wenn man über den defensiven Aspekt spricht, geht es vor allem um Einstellung und Engagement."

Fehlende Einstellung ist dabei nicht das Problem einzelner Spieler - Ancelotti kritisiert die gesamte Mannschaft. "Man könnte meinen, dass es an den Stürmern liegt, aber es könnte auch an der Abwehr oder dem Mittelfeld liegen, die nicht das Pressing machen, das die Stürmer machen. Es ist kein Problem von einem, zwei oder drei. Es ist ein Mannschaftsproblem. In diesem Spiel haben wir nicht verstanden, dass das ein wichtiger Aspekt ist."

Für Ancelotti und sein Trainerteam geht es in den nächsten Tagen also darum, ihrer Star-Elf die richtige Einstellung beizubringen. Ansonsten könnten schon beim Heimspiel am Sonntag gegen Valladolid die fordernden Fans der Königlichen für ein Pfeifkonzert sorgen.