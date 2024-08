Hansi Flick will Trio loswerden

IMAGO/Javier Vicencio

Verlässt BVB- und Bayern-Flirt Mika Faye (M.) den FC Barcelona noch vor Ende der Wechselfrist?

Unter dem ehemaligen Bayern- und Bundestrainer Hansi Flick bekommt der FC Barcelona ein neues Gesicht. Nach der Ankunft von Wunschspieler Dani Olmo von RB Leipzig müssen die Katalanen aber noch gleich mehrere Spieler loswerden.

Nicht nur um DFB-Kapitän Ilkay Gündogan ranken sich kurz nach dem erfolgreichen LaLiga-Einstand von Hansi Flick beim FC Barcelona heiße Transfer-Spekulationen. Wie "Mundo Deportivo" zwei Tage nach dem 2:1-Erfolg beim FC Valencia berichtet, sollen gleich drei weitere Spieler abgeben werden, ehe am 30. August das Transferfenster schließt.

Nicht mehr in der Gunst von Trainer Flick stehen demnach Eigengewächs Mika Faye, Innenverteidiger Clement Lenglet und Angreifer Vitor Roque. Das Sportblatt spricht von einer "wegweisenden Woche" für das Trio.

Immerhin: Abwehr-Routinier Lenglet, der 2018 vom FC Sevilla verpflichtet worden war und seither schon zwei Spielzeiten in der Premier League auf Leihbasis - zunächst bei Tottenham Hotspur, dann bei Aston Villa - verbrachte, befindet sich offenbar in fortgeschrittenen Gesprächen mit LaLiga-Konkurrent Atlético Madrid. Noch müssen allerdings die beiden Klub verhandeln, ein finales OK hat der FC Barcelona noch nicht gegeben.

Flirt von BVB und FC Bayern nach Frankreich?

Für den Fall, dass ein Wechsel in die Hauptstadt platzt, will sich der 29-Jährige in Barcelona wohl durchsetzen. Sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig.

Auch der junge Brasilianer Vitor Roque will dem Bericht zufolge in Spanien bleiben, eine seiner Optionen soll ein Wechsel zu Real Betis sein. "Mundo Deportivo" zufolge könnte Barca jedoch andere Pläne haben, sodass auch die Zukunft des erst im Januar gewechselten Mittelstürmertalents zunächst fraglich bleibt.

Den 20 Jahre alten Verteidiger Mika Faye, der im Frühjahr immer wieder mit einem Wechsel zum BVB oder zum FC Bayern in Verbindung worden war, zieht es unterdessen nach Frankreich. Faye bietet für das Barcelona-Eigengewächs zehn Millionen Euro plus Variablen, sein Transfer könnte noch im Verlauf der Woche realisiert werden, heißt es.