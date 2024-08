Presse, Flick und Gegner schwärmen von Matchwinner Olmo

IMAGO/Alberto Gardin

Dani Olmo (M.) hat bei seiner Rückkehr für den FC Barcelona getroffen

Europameister Dani Olmo hat für den FC Barcelona endlich sein Debüt gegeben - und ist prompt zum Matchwinner avanciert. Die spanische Presse, sein Cheftrainer Hansi Flick und sogar dessen Gegenüber Inigo Pérez waren anschließend begeistert.

Traumeinstand für Dani Olmo beim FC Barcelona: Der im Sommer für rund 60 Millionen Euro von RB Leipzig zu seinem Heimatklub gewechselte Spanier erzielte bei seinem ersten Einsatz das entscheidende Tor zum 2:1 (0:1)-Sieg bei Rayo Vallecano.

Cheftrainer Hansi Flick hatte seinen Wunschspieler, der bei der spanischen Liga erst aufgrund des Abgangs von Ilkay Gündogan zurück zu Manchester City registriert werden konnte, erst in der Halbzeitpause ins Spiel gebracht. Nach dem Treffer von Unai López (9.) zur Rayo-Führung hatte Pedri (60.) zunächst den Ausgleich beschert. Nach Vorarbeit von Lamine Yamal erzielte Dani Olmo (82.) schließlich mit dem linken Fuß den Siegtreffer.

Barca-Trainer Flick lobte: "In der zweiten Halbzeit haben wir uns mit den Wechseln stark verbessert, es gab mehr Kombinationsspiel. Dani war sehr gut, als er eingewechselt wurde." Sein Neuzugang habe "den Unterschied in der zweiten Halbzeit gemacht".

Gegnerischer Trainer: "Die Einwechslung von Dani Olmo tat uns weh"

Auch die spanische Presse war begeistert. Die "Mundo Deportivo" merkte an, dass Barca nach Olmos Hereinname "ein anderes" war: "An dem Tag, an dem er sein Debüt in der ersten Mannschaft gab, war er entscheidend, magisch. Er belebte die Mannschaft, gab ihr einen offensiven Sinn und eine unbestrittene Führung."

Selbst der gegnerische Trainer Inigo Pérez zollte seinen Respekt: "Er kann passen, schießen und Tore schießen. Die Einwechslung von Dani Olmo tat uns weh."

Und Dani Olmo? Der gab sich nach der Partie am "DAZN"-Mikrofon überglücklich: "Seit ich hier angekommen bin, habe ich mich auf das erste Spiel gefreut. Ich habe mich körperlich sehr gut gefühlt und ich war bereit zu spielen. Ich bin sehr glücklich, dass ich mein Debüt gegeben und der Mannschaft geholfen habe."

Der FC Barcelona ist perfekt in die Saison gestartet. Nach dem Auftaktsieg beim FC Valencia hatten die Katalanen am zweiten Spieltag mit dem Siegtreffer des ehemaligen Bundesliga-Torjägers Lewandowski 2:1 gegen Athletic Bilbao gewonnen und sind nun mit neun Punkten Tabellenführer.