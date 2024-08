Ancelotti schlägt Alarm - Mbappé schon frustriert?

IMAGO/Oscar J. Barroso

Carlo Ancelotti (r.) setzte den Saisonstart mit Real Madrid in den Sand

Der Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid erschütterte den europäischen Fußball! Mit dem Superstar in seinen Reihen drohte das ohnehin schon beste Team der vergangenen Jahre, endgültig zu einem Gegner verschlingenden Monster zu werden. Nach drei Ligaspielen zieren allerdings erst fünf Zähler das Konto der Königlichen - Coach Carlo Ancelotti schlug nun Alarm, bei Mbappé selbst soll der Stotterstart ebenfalls Spuren hinterlassen haben.

Nur ein verwandelter Elfmeter von Vinicius Junior verhinderte am Donnerstagabend einen noch größeren Fehlstart von Real Madrid in die Saison 2024/25. Der Treffer des Brasilianer brachte in der 69. Minute noch den Ausgleich gegen Underdog UD Las Palmas und somit immerhin einen Punktgewinn.

Nachdem man sich bereits zum Ligastart nur 1:1 von RCD Mallorca trennte und anschließend Real Valladolid dank später Treffer mit 3:0 bezwang, hat Real bislang eher enttäuschende fünf Punkte in La Liga gesammelt und somit bereits vier Zähler Rückstand auf den FC Barcelona.

Trainer Carlo Ancelotti hat ebenfalls erkannt, was die Stunde geschlagen hat.

Real Madrid hat "ein fußballerisches Problem"

"Es war eine schlechte erste Halbzeit. Uns fehlt die Balance. Wir müssen schnell eine Lösung finden. Ich habe im Vergleich zum Mallorca-Spiel keine Verbesserung gespürt. Wir sind keine solide Mannschaft", wetterte der Italiener nach der Partie in Richtung der Medien. Kritik, die er vor allem sich selbst anlastet.

"Ich muss mir über die Strategie im Klaren sein", nahm der Starcoach sich selbst in die Pflicht. "Wir müssen arbeiten, um dahin zu kommen, wo wir sein wollen. Diese Spiele haben mir gezeigt, dass es noch viel zu verbessern gibt, das ist das Gute daran."

Es handele sich um "ein fußballerisches Problem", für das er nun die Lösung finden müsse, so der 65-Jährige weiter.

Kritik an Mbappé, der nach wie vor noch nicht die Bindung zum Team gefunden zu haben scheint, ließ sich Ancelotti nicht entlocken. Dafür teilten die spanischen Medien aus.

Noch weiter geht das katalanische Portal "El Nacional", das erfahren haben will, dass Mbappé ob seiner Leistungen bereits mit Frust zu kämpfen hat. Der Angreifer soll damit hadern, dass er als Sturmspitze und nicht auf dem linken Flügel eingesetzt wird. Mbappé hat demnach bereits deutlich mitgeteilt, dass er nicht als Neuner auflaufen will.

Problematisch ist vor allem, dass auf Links der zweite Megastar im Kader Vinicius Junior gesetzt ist. Dass der Brasilianer und nicht Mbappé gegen Las Palmas den Elfer schoss, ist eine weitere bittere Note. Dass er nicht unumstrittener Top-Akteur im Kader ist, soll an Mbappé nagen, heißt es.