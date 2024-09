Bilbao-Boss stichelt gegen Hansi Flick

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Hansi Flick und Barca hätten Bilbao-Star Nico Williams gerne verpflichtet

Hansi Flick und der FC Barcelona bemühten sich im Sommer vergeblich um eine Verpflichtung von Spaniens EM-Held Nico Williams. Ein kurzer Austausch zwischen dem Deutschen und dem Flügelstürmer nach dem Spiel Barcas gegen Bilbao veranlasste den Athletic-Präsidenten nun zu einem kleinen Seitenhieb gegen den Trainer der Katalanen.

Anlass des Seitenhiebs von Bilbao-Boss Jon Uriarte war ein kurzes Gespräch zwischen Hansi Flick und Nico Williams nach dem direkten Liga-Duell am 2. Spieltag. Flick versicherte anschließend, er habe Williams lediglich zu seiner guten EM gratuliert. In Bilbao glauben sie das aber nicht.

"Ich schätze, dass er das dann auch mit Vivian getan hat, obwohl ich das nicht gesehen habe", stichelte Uriarte am Montag in einem Pressegespräch gegen den Deutschen. Hintergrund: Auch Vivian war bei der EM Teil der spanischen Nationalmannschaft. Wie Williams, ist auch er Teil des Athletic-Aufgebots. Gratuliert hat Flick ihm aber nicht.

Barcelona buhlt öffentlich um Nico Williams

Die Szene am 24. August sorgte vor allem deshalb für großen Wirbel, weil sich Barca in den Wochen zuvor öffentlich zu einem Williams-Transfer äußerte und diesen in Person von Präsident Joan Laporta sogar bewarb. Nicht wenige sahen darin stilloses Verhalten des Weltvereins.

Auch bei Williams selbst soll das offensive Werben der Katalanen um seine Person nicht gut angekommen sein. Die "AS" berichtete erst vor wenigen Tagen, dass der Spieler von der Art und Weise enttäuscht gewesen sei. Die Rede war in diesem Zusammenhang von "leeren Versprechen" der Barca-Chefetage.

Ein Wechsel Williams' wurde in diesem Sommer heiß diskutiert, weil der 22-Jährige in seinem Vertrag über eine Ausstiegsklausel verfügt. Diese liegt übereinstimmenden Berichten zufolge bei "nur" 58 Millionen Euro. Spätestens mit seinen Leistungen bei der EM hat der Flügelstürmer seinen Marktwert jedoch weit darüber hinaus gesteigert. Dies wollte sich vor allem Barca zunutze machen - ohne Erfolg.