Flick mit "Schlüsselrolle": Dani Olmo erklärt Barca-Wechsel

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

Dani Olmo entschied sich auch wegen Hansi Flick für den FC Barcelona

Im Sommer wechselte Dani Olmo von RB Leipzig zum FC Barcelona. Der Transfer-Poker um die Dienste des Spaniers hatte sich wochenlang gezogen. An der Entscheidung des EM-Teilnehmers, sich den Katalanen anzuschließen, hatte wohl Cheftrainer Hansi Flick einen großen Anteil.

Anfang August hatte der FC Barcelona die Verpflichtung von Dani Olmo abgeschlossen. Zuvor hatten die Klubs wochenlang über die Ablöse gefeilscht. Schlussendlich sollen rund 55 Millionen Euro von der spanischen Küste nach Sachsen geflossen sein. Mit dem Spieler selbst war sich die Blaugrana da schon lange Zeit einig.

"Auf der Zielgeraden [der EM 2024, Anm. d. Red] wusste ich, dass Barcelona an mir interessiert war, aber ich wollte mich nicht ablenken lassen. Dann bin ich für eine Woche in den Urlaub gefahren, und als ich zurückkam, haben wir alles abgeschlossen. Es ging sehr schnell, und zwei Wochen nach dem Ende der Europameisterschaft hatten wir eine Einigung erzielt", erklärte Olmo gegenüber "RAC1".

FC Barcelona: Flick spielte bei Olmo-Wechsel eine "Schlüsselrolle"

Zahlreiche Klubs hatten den Europameister im Visier. Neben Barca wurden auch der FC Bayern, Manchester United und FC Liverpool als potentielle Abnehmer gehandelt. Dass sich der Offensivspieler für einen Wechsel zu dem spanischen Top-Klub entschied, lag insbesondere an Hansi Flick.

"Er hat eine Schlüsselrolle gespielt. Seine Idee war, dass ich auf der 10er-Position spielen werde. Diese Umstellung war perfekt für mich. Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm und ich weiß genau, was er von mir will", so Olmo weiter, der beim FC Barcelona einen Vertrag bis 2030 unterschrieb und große Pläne hat.

"Ich habe immer versucht, in allen Mannschaften mein Bestes zu geben, und jetzt in Barcelona haben wir das Ziel zu gewinnen. Wer auch immer kommt, muss mit einer Siegermentalität antreten, sonst ist er im falschen Verein. Ich will mit diesem Verein gewinnen und deshalb bin ich hier", gab sich der 26-Jährige kämpferisch.