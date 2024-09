Kabinen-Stinkstiefel? Insider weist Lewy-Gerüchte zurück

IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO

Steht beim FC Barcelona noch bis 2026 unter Vertrag: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski steht beim FC Barcelona vor seinem 100. Pflichtspieleinsatz, auch unter Cheftrainer Hansi Flick ist der ehemalige Angreifer des FC Bayern München absolut gesetzt. Und doch wird derzeit nicht nur aus sportlicher Sicht über den Kapitän der polnischen Nationalmannschaft diskutiert. Gerüchte über Lewys Image als Kabinen-Stinkstiefel wies ein Insider nun allerdings energisch zurück.

Ist Robert Lewandowski beim FC Barcelona ein Störfaktor in der Kabine? Mitnichten, hebt Transfer-Insider Fabrizio Romano auf seinem Portal "CaughtOffside" hervor.

"Ich habe keinerlei Informationen über die Gerüchte in den spanischen Medien, dass Robert Lewandowski in der Umkleidekabine stört", so der Italiener: "Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, woher das kommt, es ist eine absolute Fake News."

Im Gegenteil: Robert Lewandowski sei "in der Umkleidekabine sehr beliebt, er ist ein Superprofi, hatte nie Streit mit seinen Mannschaftskameraden und hat nie Probleme mit dem Personal gemacht", widersprach Romano: "Lewandowski hat ein sehr gutes Verhältnis zu allen im Klub."

Barca-Star Lewandowski in der Heimat kritisiert

Auf welche Gerüchte sich Fabrizio Romano konkret bezieht, ist unklar. Harsche Kritik hatte sich der 36-Jährige allerdings derweil zuletzt aus seiner Heimat gefallen lassen müssen. Grzegorz Lato, einst selbst zweimal Fußballer des Jahres in Polen und 95-maliger Nationalspieler, hatte sich den Ex-Münchner nach der Niederlage der polnischen Nationalmannschaft in der Nations League gegen Kroatien (0:1) vorgeknöpft.

"Der Anführer einer Mannschaft muss mit gutem Beispiel vorangehen", so Lato bei "Polsat Sport" über den Kapitän und 154-maligen Nationalspieler (84 Tore): "Wenn das Spiel nicht in die richtige Richtung läuft, muss er seine Mannschaftskollegen wachrütteln und auch mal harte Worte nutzen." Das habe Lewandowski nicht getan. "Nach 20 Minuten habe ich mich sogar gefragt, ob Lewandowski überhaupt auf dem Platz steht."

Deco schwärmt: "Einer der besten Stürmer in der Geschichte"

Beim FC Barcelona ist man mit seinem Toptorjäger unterdessen hochzufrieden.

Sportdirektor Deco betonte unlängst, Lewandowski sei "einer der besten Stürmer in der Geschichte des Fußballs. Er erzielt Tore, ist glücklich mit der Mannschaft und glücklich in Barcelona". Mitspieler Raphinha hatte hervorgehoben, dass der Mittelstürmer zu den natürlichen Anführern im Team zähle und genauso gut die Spielführerbinde tragen könnte. Seit diesem Sommer ist DFB-Schlussmann Marc-André ter Stegen der neue Kapitän des FC Barcelona.

In der neuen Saison 2024/25 hat Robert Lewandowski in vier Liga-Spielen vier Tore erzielt und ein weiteres aufgelegt. Seit seinem Wechsel im Sommer 2022 vom FC Bayern hat er bereits 63 Tore für Barca geschossen, nur Uruguay-Ikone Luis Suárez (88) hatte bei gleicher Spielanzahl mehr erzielt.