Flick-Vorgänger Xavi erhebt schwere Vorwürfe

IMAGO/Javier Borrego

Musste den FC Barcelona nach der vergangenen Saison verlassen: Xavi Hernandez

Sportlich läuft es wie geschmiert für den FC Barcelona und den neuen Trainer Hansi Flick in der noch jungen Saison. Wasser in den Wein gießt allerdings ein aktueller Medienbericht über Flicks Vorgänger Xavi Hernandez, der offenbar durchaus schwerwiegende Vorwürfe erhebt.

Der spanischen "Sport" zufolge soll der Barca-Vereinsikone eine Aussage seines ehemaligen Schützlings Pedri sauer aufstoßen.

Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte zuletzt gegenüber "Mundo Deportivo" erklärt, im Verein werde nach der Amtsübernahme von Flick nun "viel mehr gearbeitet" als zuvor. Das neue Trainerteam tue den Profis gut, sagte Pedri. "Die Mannschaft lässt nicht nach der 70. oder 80. Minute nach, sondern hält ihr physisches Niveau."

Er persönlich fühle sich "befreit", so der Youngster. "Ich denke, Flick hat mir das auch vermittelt, ohne Druck zu spielen, das zu tun, was ich kann, und ich fühle mich viel entspannter. Ich merke, dass ich körperlich viel besser in der Lage bin, verschiedene Dinge zu tun. Flick ist sehr gut darin, uns Selbstvertrauen zu geben."

Xavi soll von dieser wenig verklausulierten Kritik an seiner Arbeit "überrascht" und "verletzt" gewesen sein, schreibt "Sport". Aus seinem Umfeld sei aber zu hören, dass sich seine Enttäuschung nicht direkt auf Pedri bezieht. Stattdessen sei man im Xavi-Lager der Meinung, dem Spieler sei seine vermeintliche Meinung von jemanden mit Einfluss in der Barca-Kabine eingeflüstert worden.

Traumstart des FC Barcelona unter Hansi Flick

Verdächtigt wird demnach Alejandro Echevarría, Ex-Schwager von Barca-Boss Joan Laporta und einer seiner wichtigsten Ratgeber.

Das Verhältnis zwischen ihm und Xavi soll nicht das beste sein. Echevarría wolle das Image des ehemaligen Cheftrainers beschädigen, indem er mit den Profis schlecht über ihn rede, glaube man demnach in Xavis Entourage.

Fakt ist: Unter Flick läuft es beim FC Barcelona derzeit deutlich besser als unter seinem Vorgänger. Fünf Siege in ebenso vielen Spielen in La Liga fuhren die Katalanen 2024/2025 bislang ein, 17:4 Tore erzielte Flicks Team - und führt die Tabelle damit souverän an.