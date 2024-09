Deutscher Keeper im Visier des FC Barcelona?

IMAGO/John Walton

Loris Karius war zuletzt für Newcastle United aktiv

Die schwere Verletzung, die sich Keeper Marc-André ter Stegen am Sonntag im Ligaspiel gegen den FC Villarreal (5:1) zuzog, setzt den FC Barcelona mächtig unter Druck. Angesichts von bis zu acht Monaten Ausfallzeit muss Barca eigentlich einen neuen Keeper unter Vertrag nehmen. Zur Verfügung stehen allerdings nur derzeit vertragslose Torhüter - darunter angeblich auch ein Kandidat aus Deutschland.

Auch das Portal "El Nacional" will von einer "dringenden Notwendigkeit" des FC Barcelona, einen neuen Torhüter zu verpflichten, erfahren haben. In diesem Zusammenhang veröffentlicht die Online-Zeitung gleich fünf Namen, die in den Überlegungen der Katalanen eine Rolle spielen sollen.

Teil dieses Quintetts soll unter anderem Loris Karius sein. Der 31-Jährige, der in seiner Karriere schon beim 1. FSV Mainz 05, dem FC Liverpool, Besiktas, Union Berlin und Newcastle United unter Vertrag stand, steht seit dem Sommer 2024 ohne Vertrag da, wäre also eine Option.

Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler wird allerdings als eher "ferne Option" bezeichnet, die bei den Blaugrana "keine Priorität" haben soll. Der Klub sucht demnach nach einem "zuverlässigerem Profil".

Karius hatte seit 2020 bei keiner Station mehr einen Stammplatz inne und fiel nicht selten eher durch Schlagzeilen abseits des Platzes auf.

Ex-Stars von Real Madrid und Werder Bremen in der Verlosung

Zudem denkt man bei Barca laut "El Nacional" über Jordi Masip, Keylor Navas, Edgar Badia und Jiri Pavlenka. Navas sei aufgrund seiner Vergangenheit bei Real Madrid aber eine schwierige Personalie, Masip, der in der Jugend in Barcelona spielte und Badia gelten hingegen als wahrscheinlichere Optionen.

Pavlenka der von 2017 bis 2024 für Werder Bremen aktiv war, dessen Vertrag nach der Saison 2023/24 aber nicht mehr verlängert wurde, soll hingegen der Favorit von Trainer Hansi Flick sein.