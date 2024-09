Überraschende Flick-Streichliste enthüllt

IMAGO/Goal Sports Images

Ronald Araujo soll auch beim FC Bayern Interesse geweckt haben

Sieht man von dem 1:2-Ausrutscher zum Auftakt der Ligaphase der Champions League gegen die AS Monaco ab, hat Coach Hansi Flick beim FC Barcelona einen perfekten Start hingelegt. In der Liga gewann man sieben von sieben Spielen und führt die Tabelle bereits mit vier Zählern Vorsprung auf Real Madrid an. Eindruck haben dabei vor allem die jungen Talente des Klubs hinterlassen, einige Stars sollen sich hingegen inzwischen auf einer überraschenden Streichliste wiederfinden. Darunter ein Verteidiger, der hartnäckig beim FC Bayern gehandelt wurde.

Sportlich läuft es beim FC Barcelona derzeit wieder ziemlich rund, finanziell ist der schlafende Riese aus Katalonien allerdings weiterhin ein angeschlagener. Um dennoch etwas Handlungsspielraum zu bekommen und den Gehaltsetat zu entlasten, soll Trainer Hansi Flick drei nicht gerade kleine Namen auf eine Streichliste für das Wintertransferfenster gesetzt haben.

Das spanische Portal "fichajes.com" will von einer "schwarzen Liste" erfahren haben, mit der Flick an Klub-Boss Joan Laporta herangetreten sein soll.

Darauf sollen sich demnach die Namen Ansu Fati, Ferran Torres und Ronald Araújo befinden.

Die größte Überraschung ist wohl Verteidiger Araújo, der im Sommer mehrfach als mögliche Verstärkung beim FC Bayern gehandelt wurde. Ein Deal scheiterte damals aber wohl unter anderem daran, dass man in Barcelona mit dem Nationalspieler Uruguays plante und ihn ohnehin nicht unter 80 Millionen Euro hätte ziehen lassen.

Streichkandidat auf der Liste von Bayer Leverkusen?

Damals agierte noch Xavi als Trainer - unter Flick konnte der derzeit verletzte Abwehrstar allerdings noch nicht mitwirken, für den deutschen Coach offenbar kein großes Problem. Zumal sich der ehemalige deutsche Nationaltrainer von einem Verkauf eine nennenswerte Einnahme erhoffen soll.

Auch das 21-jährige Eigengewächs Ansu Fati und der 24-jährige Ferran Torres dürften nicht gerade als Schnäppchen auf den Markt kommen. An Torres soll zuletzt Bayer Leverkusen Interesse gezeigt haben, Fati, dem man einst zutraute, in die Fußstapfen von Lionel Messi zu treten, stagnierte in seiner Entwicklung zuletzt und ist derzeit verletzt. Einen Markt dürfte der Youngster dennoch haben.