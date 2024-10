Barca bindet nächsten Leistungsträger

FIRO/SID

Lopez verlängert bei Barca bis 2029

Trainer Hansi Flick kann beim FC Barcelona noch lange auf seinen Youngster Fermin Lopez bauen.

Wie die Katalanen am Donnerstag bekannt gaben, hat der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen noch bis 2027 laufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert, inklusive neuer Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro.

In Flicks Team, das nach elf Spielen mit 30 Punkten LaLiga anführt, gilt der junge Nationalspieler Spaniens gemeinsam mit Lamine Yamal als Eckpfeiler für eine erfolgreiche Zukunft. Lopez entstammt der renommierten Barca-Fußballschule La Masia und hatte vor gut einem Jahr den Sprung in den Profikader geschafft.

Seitdem absolvierte er 48 Pflichtspiele, in denen er elfmal traf, schaffte im Juni den Sprung in Spaniens EM-Kader und wurde mit dem Team Europameister. Bei dem Turnier in Deutschland kam Lopez auf einen Einsatz im letzten Gruppenspiel gegen Albanien. Zudem gehörte er zur Mannschaft, die bei den Olympischen Spielen im Sommer in Paris Gold gewann.