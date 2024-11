Winter-Wechsel? Ex-Frankfurter Kolo Muani wird deutlich

IMAGO/Giuseppe Maffia

Randal Kolo Muani kickte bis Sommer 2023 bei Eintracht Frankfurt

Bei Paris Saint-Germain kommt Randal Kolo Muani in dieser Saison bislang nicht über eine Rolle als Einwechselspieler hinaus. Zuletzt wurde daher spekuliert, dass der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt einen Winter-Wechsel anstreben könnte. Diesen Gerüchte erteilte der Franzose nun allerdings eine klare Absage.

Im Herbst 2023 war Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain gewechselt. So richtig durchgestartet ist der großgewachsene Angreifer in der Stadt der Liebe aber bislang nicht. Zuletzt machten daher auch Abschiedsgerüchte die Runde. Sogar über eine Bundesliga-Rückkehr war spekuliert worden.

Nun stellte der 25-Jährige im Interview mit "Telefoot" allerdings klar, dass er einen Wechsel ausschließt. "Ich habe nie daran gedacht, PSG im Januar zu verlassen", erklärte der ehemalige SGE-Star im Gespräch mit dem TV-Sender und betonte, um seinen Platz beim französischen Meister kämpfen zu wollen.

Ex-Frankfurter Kolo Muani will "immer weiter arbeiten"

"Für mich ist es wichtig, dass ich immer weiter arbeite, immer wieder zeige, was ich kann und mein Bestes gebe", führte der Mittelstürmer aus und ergänzte: "Ich versuche, mehr Leute um mich zu bringen, einen Physiotherapeuten, einen Fitnesstrainer, einen Koch, ich versuche, die Dinge zu optimieren. Ich hoffe, dass die Ergebnisse kommen. Du darfst nicht aufgeben, wenn du aufgibst, ist es vorbei."

Die Spielzeit 2024/25 läuft für Kolo Muani überhaupt nicht wie geplant. Unter Cheftrainer Luis Enrique kommt der 26-fache Nationalspieler in der aktuellen Saison nur sporadisch zum Einsatz. In der Ligue 1 stehen gerade einmal zwei Startelfeinsätze zu Buche. In der Champions League wurde der Franzose bislang nur eingewechselt.

Der Offensivspieler war am Ende des Sommer-Transferfensters 2023 für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain gewechselt. Bei den Franzosen ist sein Vertrag noch bis 2028 datiert.