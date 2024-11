Transfer-Doppelschlag beim FC Barcelona

IMAGO/Eurasia Sport Images

Zweitbester Torschütze bei der U17-WM und jetzt beim FC Barcelona: Ibrahim Diarra aus Mali

Der FC Barcelona bekommt gleich doppelten Zuwachs: Zwei Talente aus Afrika werden ab sofort die Nachwuchsmannschaft der Katalanen verstärken. Die Hoffnung ist groß, dass das Duo in absehbarer Zukunft auch für Cheftrainer Hansi Flick Optionen bietet.

Der FC Barcelona schlägt auf der Jagd nach neuen Talenten im Weltfußball gleich doppelt zu. Flügelstürmer Ibrahim Diarra und Mittelstürmer Arouna Traoré wechseln von der Academie Africa Foot aus Mali zum spanischen Tabellenführer. Dort sollen sie zunächst in der Jugendakademie Fuß fassen.

Beim Kurznachrichtendienst X teilte die Academie Africa Foot Bilder vom Flughafen in Barcelona. Dort wurden die beiden Nachwuchsspieler von Bernat Villa, Technical Director Europe & Africa beim FC Barcelona, in Empfang genommen. "Arouna Traoré und Ibrahim Diarra sind in Barcelona angekommen, um ihren sportlichen Aufenthalt beim FC Barcelona zu beginnen", heißt es in dem Beitrag. Es sei der Beginn eines "vielversprechenden Abenteuers".

Diarra mischt U17-WM in Indonesien auf

Für Diarra war es Berichten aus Spanien zufolge nicht der erste Besuch in Barcelona. Der 17-Jährige steht schon seit Längerem bei Barca auf der Liste, laut der spanischen Zeitung "Sport" zahlt der Klub nun sogar 1,5 Millionen Euro Ablöse. Im Dezember feiert Diarra seinen 18. Geburtstag.

Internationale Erfahrung sammelte er bei der U17-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Indonesien. Als Tabellenzweiter qualifizierte sich Mali für die K.o.-Phase, anschließend ging es für die Afrikaner bis ins Halbfinale. Dort zogen Diarra und Co. gegen Frankreich den Kürzeren, im Spiel um Platz drei gegen Argentinien (3:0) setzte Malis U17 dann aber ein weiteres Ausrufezeichen.

Ibrahim Diarra war mit fünf Turniertoren und vier Vorlagen einer der auffälligsten Spieler der WM, nur Argentiniens Agustín Ruberto (acht Treffer) war vor dem Tor erfolgreicher. Als bester Spieler war DFB-Talent Paris Brunner ausgezeichnet worden.

Auch Arouna Traoré konnte bereits auf internationaler Bühne auf sich aufmerksam machen. Für die U18-Auswahl Malis erzielte er im vergangenen April in den Testspielen gegen die Slowakei und gegen die Türkei insgesamt drei Tore.