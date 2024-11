Frankfurt will auch in Dänemark überzeugen

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Dino Toppmöller will mit Eintracht Frankfurt in der Erfolgsspur bleiben

Dino Toppmöller peilt mit Eintracht Frankfurt in Dänemark den nächsten Schritt in Richtung direkter Achtelfinal-Qualifikation in der Europa League an.

Die Hessen gehen am Donnerstag (21:00 Uhr/Live bei RTL) als Tabellenvierter ins Duell beim FC Midtjylland, der Rang 13 belegt. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich im neuen Modus für die Runde der letzten 16 und vermeiden die Playoff-Runde.

"Wir sind auf einem ganz guten Weg, aber gerade mal bei der Hälfte angelangt", sagte Toppmöller: "Wir wissen, dass wir bis jetzt einen guten Parcours hingelegt haben, wollen hier aber logischerweise genau daran anknüpfen."

Der 44-Jährige hofft auf den vierten Sieg im fünften Europacup-Spiel, dafür müsse sein auch in der Bundesliga erfolgreiches Team "an die Leistungsgrenze" herankommen.

Eine besondere Partie wird es für Eintracht-Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen, der in Midtjylland seine ersten Profierfahrungen sammelte. "Insgesamt habe ich bestimmt 30 Karten besorgt", sagte der dänische Nationalspieler.