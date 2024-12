Ronaldo-Klub trennt sich von Chefcoach

AFP/SID/CESAR MANSO

Trainer Paulo Pezzolano muss gehen

Das spanische LaLiga-Schlusslicht Real Valladolid hat sich von Trainer Paulo Pezzolano getrennt.

Das gab der Aufsteiger einen Tag nach der 0:5 (0:3)-Heimpleite gegen Atletico Madrid bekannt, die vom Protest gegen Brasiliens Fußball-Legende Ronaldo als Hauptanteilseigner und Präsident des Klubs begleitet wurde.

"Ronaldo, geh nach Hause" war am Samstag auf einem Fan-Banner zu lesen. Valladolid schwebt mit neun Punkten aus 15 Liga-Spielen in erneuter Abstiegsgefahr. Pezzolano hatte Valladolid im April 2023 übernommen, nach dem folgenden Abstieg führte der Uruguayer den Verein in der vergangenen Saison zurück in die Erstklassigkeit.