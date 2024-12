Scharfe Kritik: Mbappé im "Albtraum" gefangen

IMAGO/900/Cordon Press

Kylian Mbappé steckt in einer Schaffenskrise

Kylian Mbappé und Real Madrid - so ganz passt das bislang noch nicht zusammen. Nun reihen sich ein weiterer Mbappé-Aussetzer und eine Niederlage der Königlichen ein. Trainer und Presse sind ratlos.

Ein erneuter Rückschlag für Real Madrid. Nach drei Siegen in Serie verlor der Champions-League-Sieger bei Athletic Bilbao mit 1:2. Bei 0:1-Rückstand holte Nationalspieler Antonio Rüdiger einen Elfmeter für Real heraus. Mbappé schnappte sich die Kugel, trat an und verschoss (68.). Zuletzt hatte der Franzose auch schon gegen den FC Liverpool in der Königsklasse einen Elfmeter nicht verwandelt.

Die spanische Zeitung "Marca" schrieb anschließend von einem weiteren "Albtraum" für Mbappé und sparte nicht mit Kritik. "Der Franzose versuchte es, aber ihm fehlt der Funke und die Entschlossenheit, der Biss, der seine Gegner erzittern ließ." Mbappé sei mal wieder ein "kleiner Wermutstropfen" im Spiel gewesen, so das Blatt.

Mbappé hat nun fünf der letzten 14 Elfmeter verschossen. Durch die 1:2-Pleite verpasste es Real Madrid in der Tabelle bei einem Spiel Rückstand näher an den Erzrivalen FC Barcelona heranzurücken. Das Team von Hansi Flick liegt an der Spitze mit 37 Punkten aus 16 Spielen, Real kommt auf 33 Zähler aus 15 Partien.

Ancelotti: Er kann es besser

Trainer Carlo Ancelotti äußerte sich deutlich zurückhaltender zur brisanten Situation um Mbappé.

"Ich habe nicht mit ihm gesprochen. Es war ein ausgeglichenes Spiel, für mich war es ein Unentschieden. Wir wurden für Kleinigkeiten bestraft, wie den Elfmeter. Ich bewerte einen Spieler nicht wegen eines Elfmeters", sagte er nach der Partie.

"Er wird nicht in Bestform sein, wir müssen ihm Zeit geben. Er kann es besser machen. Das ist klar."

Mbappé selbst meldete sich mit einer Kurz-Analyse und einer Art Kampfansage zu Wort. "Ein großer Fehler in einem Spiel, in dem es auf jedes Detail ankommt", schrieb der 25-Jährige.

"Ein schwieriger Moment, aber die beste Zeit, die Situation zu ändern und zu zeigen, wer ich bin."