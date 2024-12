Brisante Enthüllung: Barca und Flick droht Olmo-GAU

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Dani Olmo war der Star-Einkauf des FC Barcelona im Sommer

Der FC Barcelona steckt mal wieder in der Finanz-Klemme. Um Sommer-Neuzugang Dani Olmo auch für die Rückrunde registrieren zu können, muss frisches Kapital her. Mehrere Pläne dafür liegen schon in der Schublade. Sollte keiner davon aufgehen, droht den Katalanen der Super-GAU.

Im vergangenen Sommer ist der FC Barcelona im Registrierungsprozess seiner Neuzugänge noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Weil sich Andreas Christensen schwer verletzte, konnten die Katalanen dessen Gehalt umwälzen und dadurch unter anderem 55-Millionen-Mann Dani Olmo zwar leicht verspätet, letztlich aber doch problemlos für den Spielbetrieb in LaLiga anmelden.

Dabei gibt es allerdings einen Haken, denn Christensen kehrt bald in den Kader zurück. Sein Gehalt wird dann wieder zum Salary Cap des Klubs gezählt. Um Olmo weiter spielen zu lassen, muss frisches Kapital herangeschafft werden.

Sollte den Katalanen dies nicht gelingen, könnte der Europameister den Verein nach nur einem halben Jahr wieder verlassen - ablösefrei. Von einer entsprechenden Klausel berichtet unter anderem die "Mundo Deportivo". Olmo bestand demnach nach seinem Wechsel auf diese Klausel, nachdem im Sommer klar war, dass er zunächst nur bis zum 31. Dezember registriert werden würde. Diesem "Notausgang" stimmte Barca damals zu.

Barca hofft auf Mega-Einnahmen durch VIP-Logen

Jetzt ist der Verein dabei, Mittel und Wege zu finden, neues Kapital zu generieren. Diverse Möglichkeiten dafür werden bereits ausgelotet. Der gigantische Sponsorenvertrag mit Sportartikelhersteller Nike (1,7 Mrd. über 14 Jahre) reicht Stand heute nicht, um Lücke in den Büchern zu schließen, denn dieser ist noch nicht final abgesegnet worden.

Laut "The Athletic"-Angaben wird deswegen unter anderem geprüft, ob die langfristige Vermietung der VIP-Boxen im umgebauten Camp Nou die nötigen Einnahmen generieren kann. Die Rede ist von einem Zeitraum von 20 Jahren. Insgesamt, so die Rechnung, sollen damit kurzfristig 100 bis 200 Millionen eingenommen werden.

Davon profitieren könnte am Ende nicht nur Olmo, sondern auch Pau Víctor. Beim 23-Jährigen stellt sich das gleiche Problem. Auch bei ihm ist nicht klar, ob er in der Rückrunde auflaufen darf. Sein Verlust würde sportlich zwar nicht so schwer wiegen, aber ebenfalls kein gutes Licht auf den so stolzen Klub werfen.