Medien: Situation um Lewandowski bei Barca "unhaltbar"

Sergio Ruiz / Imago

Robert Lewandowski eckt beim FC Barcelona angeblich an

Im Sommer 2022 wechselte Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona. Auch wenn der Pole zeitweise durchaus in der Kritik stand, sprechen seine Zahlen eine deutliche Sprache. 82 Tore in 119 Pflichtspielen, davon 23 in 24 Partien 2024/25, untermauern Lewandowskis Klasse. Im Team kommt der 36-Jährige allerdings wohl nicht so gut an.

Robert Lewandowski liegt auf Kurs, seine bislang beste Saison im Trikot des FC Barcelona zu absolvieren. Abseits vom rein Sportlichen zählt der Torjäger aber wohl nicht zu den Spielern im Klub, die besonders gut ankommen. Das berichtet das spanische Portal "Don Balon".

Demnach hat der zweitbeste Goalgetter der Bundesliga-Geschichte "zu einigen seiner Teamkollegen bei Barca kein besonders gutes Verhältnis".

Am schlechtesten soll es um die Harmonie zwischen Lewy und Youngster Gavi bestellt sein. Auch Überflieger Lamine Yamal soll keineswegs positiv über den Routinier denken. Ohnehin soll es Lewandowski dem Bericht zufolge schwerfallen, gerade mit der jungen Garde auszukommen. Diese stellt bei den Katalanen allerdings einen beachtlichen Anteil.

Auf dem Rasen verhülle man Probleme bislang noch erfolgreich unter dem Deckmantel der Professionalität, ansonsten rede man allerdings nicht mehr miteinander.

Situation um Lewandowski beim FC Barcelona "unhaltbar"

Größter Stein des Anstoßes soll Lewandowskis Verhalten auf dem Spielfeld sein. Einigen seiner Mitspieler soll aufstoßen, dass Lewandowski schwächere Zuspiele ausufernd und offen kritisiert. "Don Balon" spricht davon, dass eine Barca-Akteure "dieses toxische Verhalten satthaben".

Trainer Hansi Flick habe die Probleme längst erkannt, heißt es, bei der Lösung sei der Deutsche bislang allerdings erfolglos geblieben. Daher soll man bei den Blaugrana inzwischen zu der Einsicht gelangt sein, dass die Situation "unhaltbar", ein Abgang Lewandowskis die einzige Lösung ist.