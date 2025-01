Olmo-Debakel: Barca-Stars "geschockt und genervt"

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Dani Olmo darf für den FC Barcelona in dieser Saison nicht mehr spielen

Der FC Barcelona hat sich bis auf die Knochen blamiert und Sommer-Neuzugang Dani Olmo sowie Pau Víctor aufgrund der eigenen Versäumnisse bis zum Saisonende verloren. Die anderen Stars im Team sind sauer.

"Schockiert, überrascht und genervt" - so fasst die "Mundo Deportivo" die aktuelle Stimmung unter den restlichen Barca-Stars zusammen, nachdem ihr Arbeitgeber nicht in der Lage war, Dani Olmo und Pau Víctor für den Rest der Saison zu registrieren.

Der ganze Fall habe "großen Einfluss" auf die Kabine, berichtet die Sportzeitung, die von einer allgemein angespannten Atmosphäre bei den Katalanen spricht.

Barca-Stars haben kein Verständnis für Laporta und Co.

Den Ärger der Stars soll vor allem die Klubspitze auf sich gezogen haben. Laut "Mundo Deportivo"-Angaben können Robert Lewandowski und Co. einfach nicht nachvollziehen, warum keine rechtzeitige Lösung für ein Problem gefunden wurde, das seit vielen Monaten bekannt war.

Nicht nur in der Kabine, auch im Umfeld des Vereins wird die Lage so bewertet. Am Sonntag schrieben zehn einflussreiche Fan-Organisationen einen offenen Brief an die Vereinsspitze rund um Joan Laporta und forderten den unmittelbaren Rücktritt des umstrittenen Präsidenten und große Teile seines Vorstandes.

Rücktritt? So denkt Barcas Präsident

Laut "Mundo Deportivo"-Angaben denkt Laporta aber nicht daran, sein Amt aufzugeben. Er wolle in diesen Tagen stattdessen alles daran setzen, den Fall doch noch zu lösen. Öffentlich äußern will sich der Präsident der Zeitung zufolge nicht, bevor das Gericht ein endgültiges Urteil in der Angelegenheit gefällt hat.

Das wohl größte Opfer in diesem Schmierentheater ist Dani Olmo. Der Europameister war in der bisherigen Saison einer der unumstrittenen Leistungsträger bei den Katalanen. Ihm droht nun ein halbes Jahr auf der Tribüne oder aber erneut ein Vereinswechsel. Spanischen Medien zufolge ist der Ex-Leipziger ebenfalls "stinksauer" auf den Verein.