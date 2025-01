Sensationelle Kehrtwende im Olmo-Drama perfekt

IMAGO/Bagu Blanco / Pressinphoto

Dani Olmo kann bald wieder für den FC Barcelona spielen

Die Wende im Drama um den ehemaligen Leipziger Dani Olmo ist perfekt. Im Streit um die Registrierung des Europameisters bei der spanischen Liga kann der FC Barcelona nun vorerst aufatmen.

Hansi Flick kann nach dem tagelangen Ringen um die Spielberechtigung für Europameister Dani Olmo aufatmen. Der Oberste Sportrat Spaniens, Consejo Superior de Deportes (CSD), bewilligte Olmo sowie wie dessen spanischem Landsmann Pau Víctor vorerst die Registrierung.

Beide dürfen somit bis zu einem endgültigen Urteil, das sich auch über Monate hinziehen kann, für den FC Barcelona spielen.

Der CSD wird nun die Argumente von LaLiga und dem Verband bezüglich der Verweigerung einer neuen Lizenz für beide Spieler anhören, um eine endgültige Entscheidung zu treffen. In der Zwischenzeit können Olmo und Víctor jedoch wieder auflaufen.

So auch im möglichen Finale der spanischen Supercopa an diesem Sonntag. Für das Halbfinale am Mittwochabend gegen Athletic Bilbao waren beide noch ohne Spielgenehmigung.

Zuvor hatten RTL/ntv und sport.de bereits vom spanischen Fußball-Experten Miguel Gutierrez erfahren, dass der FC Barcelona in der Causa Dani Olmo mit einem Schrecken davonkommt. "Dani Olmo wird bei Barca bleiben und auch spielen können", so Gutierrez im Gespräch mit RTL-Reporter Thomas Lipke. Auch der spanische Radiosender "Cadena SER" berichtet darüber.

Zahlreiche Spekulationen um Olmo - FC Bayern reagiert

Die Nicht-Registrierung des Offensiv-Stars hatte in den letzten Tagen hohe Wellen geschlagen. Barcelona hatte Olmo erst im vergangenen Sommer für rund 55 Millionen Euro verpflichtet, schon damals gab es aufgrund der vom Klub überschrittenen Gehaltsgrenze erhebliche Probleme bei seiner Registrierung. Erst als Ilkay Gündogan ablösefrei zu Manchester City ging, konnte der 26-Jährige loslegen.

Da der katalanische Traditionsklub weiter in tiefen finanziellen Schwierigkeiten steckt, entzogen die spanische Profiliga und der nationale Fußball-Verband RFEF die nötige Spielerlaubnis für Olmo und Mitspieler Pau Victor allerdings für die Rückrunde.

Prompt kursierten zahlreiche Spekulationen über einen womöglich ablösefreien Wechsel, auch der FC Bayern wurde zwischenzeitlich als möglicher Abnehmer genannt. Sportvorstand Max Eberl verwies die Gerüchte allerdings ins Reich der Fabeln.