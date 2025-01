Sensationelle Kehrtwende im Olmo-Drama

IMAGO/Bagu Blanco / Pressinphoto

Dani Olmo könnte bald wieder für den FC Barcelona spielen

Wende im Drama um den ehemaligen Leipziger Dani Olmo: Im Streit um die Registrierung des Europameisters bei der spanischen Liga kann der FC Barcelona nun womöglich vorerst aufatmen.

Wie RTL/ntv und sport.de vom spanischen Fußball-Experten Miguel Gutierrez erfahren hat, kommt der FC Barcelona in der Causa Dani Olmo mit einem Schrecken davon. "Dani Olmo wird bei Barca bleiben und auch spielen können", so Gutierrez. Auch der spanische Radiosender "Cadena SER" berichtet darüber.

Demnach hat der Nationale Sportrat Spaniens (CSD) einer einstweiligen Verfügung stattgegeben, damit Dani Olmo und der ebenfalls betroffene Pau Víctor vorläufig doch noch registriert werden können. Offiziell verkündet worden ist dieser Schritt noch nicht.

Allerdings: Der Sportrat erkennt zunächst nur an, dass der vom FC Barcelona vorgetragene Einspruch gegen die Nicht-Registrierungen rechtliche Grundlagen hat. Der Einspruch muss demnach geprüft werden, was bis zu drei Monate dauern kann. Bis eine Entscheidung getroffen wird, erhalten die beiden Barca-Profis wieder ihre Spielberechtigungen.

Zahlreiche Spekulationen um Olmo - FC Bayern reagiert

Für das Halbfinale in der Supercopa gegen Athletic Bilbao am Mittwochabend (20:00 Uhr) kommt diese Wende allerdings zu spät. Erwartet wird jedoch, dass Dani Olmo am Wochenende in einem möglichen Finale wieder auf dem Platz stehen könnte.

Die Nicht-Registrierung des Offensiv-Stars hatte in den letzten Tagen hohe Wellen geschlagen. Barcelona hatte Olmo erst im vergangenen Sommer für rund 55 Millionen Euro verpflichtet, schon damals gab es aufgrund der vom Klub überschrittenen Gehaltsgrenze erhebliche Probleme bei seiner Registrierung. Erst als Ilkay Gündogan ablösefrei zu Manchester City ging, konnte der 26-Jährige loslegen.

Da der katalanische Traditionsklub weiter in tiefen finanziellen Schwierigkeiten steckt, entzogen die spanische Profiliga und der nationale Fußball-Verband RFEF die nötige Spielerlaubnis für Olmo und Mitspieler Pau Victor allerdings für die Rückrunde.

Prompt kursierten zahlreiche Spekulationen über einen womöglich ablösefreien Wechsel, auch der FC Bayern wurde zwischenzeitlich als möglicher Abnehmer genannt. Sportvorstand Max Eberl verwies die Gerüchte allerdings ins Reich der Fabeln.