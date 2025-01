Vini Jr und Ancelotti kassieren Ansage

IMAGO/Jose Breton

Vinicius Junior ging diesmal leer aus

Real Madrid hat im Finale des spanischen Supercups eine Abreibung kassiert. Ausgerechnet Erzrivale FC Barcelona verteilte fünf Watschn gegen die Königlichen. Ex-Spieler und TV-Experte Alvaro Benito zählt Vinícius Jr. und Trainer Carlo Ancelotti an.

Erster Titel für Hansi Flick, lange Gesichter bei Real Madrid. Mit einem famosen 5:2 setzte Barca am Sonntagabend ein dickes Ausrufzeichen an den spanischen Fußball.

Das Team des deutschen Trainers gewann durch Tore von Yamal (22.), Robert Lewandowski (36.), Alex Balde (45.+10) und Raphinha (39./48.). Die Real-Treffer von Kylian Mbappé (5.) und Rodrygo (61.) waren zu wenig.

Harter Abend für Real-Stars

Real-Coach Carlo Ancelotti war bedient. "Das war ein harter Abend. Ich bin traurig, wie alle Fans. Die Enttäuschung brauchen wir nicht verstecken." Sein Team habe ganz schwach verteidigt und einfache Tore zugelassen. Der einzige kleine Lichtblick sei der Auftritt von Mbappé gewesen, sagte Ancelotti. "Den ganzen Rest können wir vergessen."

Harte Kritik am Auftreten der Königlichen gab es aus der Heimat.

Er sehe bei Real Madrid im Moment "keinen Plan", analysierte der frühere Real-Spieler und heutige TV-Experte Alvaro Benito.

Die Auswechslung von Vinicius Jr habe ihn überrascht. Trotzdem war er unzufrieden mit der Leistung.

"Er ist nicht einmal in die Zweikämpfe gegangen, er hat still gestanden", sagte er weiter. "Für mich ist das immer, und ich sage es nicht heute, weil er verloren hat, eines der Dinge, die ich von Fußballern nicht akzeptiere. Weder von Vinícius noch von irgendeinem anderen".

Nach Ankunft von Mbappé ging es in die "falsche Richtung"

"Nach der Ankunft von Mbappé hat sich die Mannschaft in die andere Richtung entwickelt", so Benito. "Ein Trainer muss Entscheidungen treffen, wenn die Mannschaft nicht so zusammenarbeitet, wie er denkt", keilte er in Richtung Ancelotti.

Seit den beiden Triumphen in der Champions League sei "etwas verloren" gegangen. "Dieses Jahr, mit der Ankunft von Mbappé, dachten sie, dass alles ein bisschen einfacher werden würde und sie nicht so sehr auf die Zähne beißen müssten. Aber es war genau andersherum, die Mannschaft hat sich in die andere Richtung entwickelt", sagte Benito.

"Trainer haben einen großen Einfluss auf das, was in einer Mannschaft passiert. Ein Trainer verändert eine Mannschaft. Hansi Flick hat Barca verändert. Die Mannschaft ist dieselbe wie letztes Jahr. Flick hat die Mannschaft überzeugt, das zu spielen, was er will. Die Mannschaft spielt auf dem Platz um ihr Leben. Gute Spieler, die auf dem Platz ihr Leben für einen Plan geben, sind bereits eine Mannschaft, die für jeden Gegner schwer zu schlagen ist. Und bei Real Madrid sehe ich im Moment keinen Plan."

In der Liga liegt Real immerhin fünf Punkt vor Barcelona auf Rang zwei. An der Spitze thront Atlético Madrid mit einem Zähler Vorsprung.