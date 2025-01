Real übernimmt die Tabellenführung - Alaba feiert Comeback

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

David Alaba steht Real Madrid wieder zur Verfügung

Real Madrid hat beim gefeierten Comeback von David Alaba wieder die Tabellenführung in La Liga übernommen.

Der Champions-League-Sieger setzte sich am Sonntag nach einem frühen Rückstand in Überzahl mit 4:1 (3:1) gegen UD Las Palmas durch, der frühere Bayern-Star David Alaba wurde 399 Tage nach seinem Kreuzbandriss in der Schlussphase eingewechselt.

Kylian Mbappe (18./36.) traf doppelt für die Königlichen, die weiteren Treffer erzielten Brahim Diaz (33.) und Rodrygo (57.). Fabio Daniel Silva hatte die Gäste aus Gran Canaria im Santiago Bernabeu bereits nach 27 Sekunden in Führung gebracht. Benito sah nach einem rüden Einsteigen nach Videobeweis die Rote Karte (64.).

Die nicht erst seit dem Platzverweis dominanten Madrilenen hätten die Führung bereits früher ausbauen können. Gleich drei Treffer zählten wegen Abseits nicht. Nach der schmerzhaften 2:5-Pleite in der Supercopa gegen Erzrivale FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick und dem mühevollen Pokal-Weiterkommen gegen Celta Vigo (5:2 nach Verlängerung) zeigte sich Real stark verbessert.

Die letzten Minuten gehörten Alaba, der nach über einem Jahr Verletzungspause mit vielerlei Komplikationen im Heilungsprozess und in der Reha in der 76. Minute für Nationalverteidiger Antonio Rüdiger ins Spiel kam. Die Fans des Rekordmeisters erhoben sich von ihren Sitzen und klatschten lautstark Beifall für den Österreicher.

Durch den 14. Saisonsieg übernahm Real (46 Punkte) die Tabellenführung von Stadtrivale Atletico Madrid (44). Bereits etwas dahinter liegt Barca (39) auf Rang drei.