Unmoralisches Angebot für Reals Rodrygo?

IMAGO/Dante Badano

Rodrygo von Real Madrid soll das Interesse der Klubs aus Saudi-Arabiens Pro League geweckt haben

Bereits 2019 zahlte Real Madrid 45 Millionen Euro an den brasilianischen Traditionsklub FC Santos, um sich die Dienste von Rodrygo zu sichern. Nach Startschwierigkeiten in den ersten Spielzeiten zählt der 24-jährige Offensivakteur mittlerweile zu den Topstars der Königlichen. Ein unmoralisches Angebot soll den Brasilianer nun aber aus der spanischen Hauptstadt weglocken.

Dass die Klubs der saudi-arabischen Pro League auch Transfer-Attacken auf die größten Stars des europäischen Fußballs nicht scheuen, ist längst kein Geheimnis mehr. Zuletzt mehrten sich Gerüchte, Real Madrids Superstars Vinícius Junior und Rodrygo seien auserkoren worden, die neuen Flaggschiffe der finanziell mit schier unerschöpflichen Mitteln ausgestatteten Liga zu werden. Im Fall von Rodrygo soll angeblich ein astronomisches Gehalt den Weg zu einem erfolgreichen Deal ebnen.

Dem spanischen Portal "fichajes.net" zufolge ist ein nicht näher genanntes Team aus Saudi-Arabien bereit, mehr als 200 Millionen Euro an Ablöse für Rodrygo zu zahlen. Dem Südamerikaner selbst soll der Schritt in die Wüste demnach mit einem Jahresgehalt von 140 Millionen Euro schmackhaft gemacht werden.

Ancelotti hebt Bedeutung von Real Madrid hervor

Zum Vergleich: Bei Real Madrid soll Rodrygo derzeit kolportierte 12,5 Millionen Euro pro Saison kassieren. Ebenfalls alles andere als ein Pappenstil, die vermeintliche Offerte aus Saudi-Arabien dürfte dennoch sehr große Verlockung ausüben.

Real-Coach Carlo Ancelotti hob auf einer Pressekonferenz am Freitag hingegen einen anderen Aspekt hervor, der für die Planungen der Superstars ausschlaggebend sei: "Was ich sehe, ist, dass diejenigen, die hier sind, sehr glücklich sind, so lange wie möglich bleiben und Geschichte schreiben wollen", sagte der Italiener, mit den Spekulationen um Rodrygo konfrontiert.

Es gebe zudem "viele Spieler, die für diesen Verein, für diese Mannschaft, mit diesem Trikot auflaufen wollen", darunter einige, "die niemand vermuten würde", so Ancelotti weiter.