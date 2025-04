"Obsession": Real-Boss will Haaland unbedingt

IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Erling Haaland soll das Interesse von Real Madrid geweckt haben

Rodrygo, Vinicius Junior, Kylian Mbappé: Die Offensive von Real Madrid strotzt nur so von Fußballern, die das Prädikat Superstar verdient haben - Präsident Florentino Pérez soll allerdings schon das nächste Prunkstück ausgemacht haben: Erling Haaland.

Real Madrids Klubchef Florentino Pérez soll trotz der zahlreichen Offensivstars in den Reihen der Königlichen zu der Ansicht gelangt sein, dass es Real an Durchschlagskraft fehlt. Die Lösung: Erling Haaland soll von Manchester City in die spanische Hauptstadt gelockt werden. Das berichtet "fichajes.net".

Eine Verpflichtung des Norwegers sei inzwischen sogar zur "Obsession" Pérez' geworden, so das Portal.

Da man davon ausgehen soll, dass Haaland mindestens 150 Millionen Euro kosten würde, soll Pérez zudem bereit sein, auch Reals Tafelsilber in den Ring zu werfen. Die Madrilenen werden sich Offerten für "fast" alle Spieler im Kader anhören, um das nötige Geld zu generieren und den ebenfalls wohl exorbitanten Platz im Gehaltsvolumen freizumachen.

Namen nennt "fichajes.net" ebenfalls: Rodrygo, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, David Alaba, Brahim Diaz und sogar Vinicius Junior dürften den Klub angeblich verlassen, wenn das Angebot stimmt. 150 Millionen Euro ließen sich so sicherlich einnehmen.

Gerüchte um Unzufriedenheit bei Haaland

Trotz dieser vermeintlichen Entschlossenheit sollen Pérez und Co. sich darüber im Klaren sein, dass das Vorhaben, Haaland zu verpflichten, ebenso ehrgeizig wie schwierig ist.

Übrigens: Ganz ohne Denkverbote soll die Jagd nach Haaland dann doch nicht ablaufen. Jude Bellingham und Endrick sollen neben dem Torjäger "das Rückgrat" des zukünftigen Real-Teams bilden und somit nicht zum Verkauf stehen.

Brisant: Zuletzt hatte "El Nacional" berichtet, Haaland könne sich einen Abschied von Manchester City durchaus vorstellen.

Demnach soll Haaland mit der Situation bei ManCity unzufrieden sein. Der amtierende englische Meister rangiert in der Premier League aktuell nur auf dem fünften Tabellenplatz und muss daher ernsthaft um die erneute Qualifikation für die Champions League bangen.