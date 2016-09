FC-Talent verlängert, Duo fraglich

Salih Özcan steht auch weiterhin für den FC auf dem Rasen

In der Domstadt ist man dieser Tage rundum zufrieden. Nach dem guten Saisonstart blickt der FC nun in Richtung Zukunft und hat mit dem Mittelfeldspieler Salih Özcan verlängert.

Stöger: "Wir freuen uns, dass Salih Özcan beim #effzeh unterschrieben hat. Es ist eine Win-Win-Situation" pic.twitter.com/ZsH5Btn9Qk — 1. FC Köln (@fckoeln) 29. September 2016

Peter Stöger zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Spitzenspiel beim FC Bayern München am Samstag (15:30 Uhr) begeistert über die Verlängerung: "Wir freuen uns sehr, dass Salih Özcan beim FC unterschrieben hat", so der Trainer. "Es ist eine Win-Win-Situation", unterstrich Stöger auf der Pressekonferenz.

Für den 18-Jährigen Salih Özcan ist der neue Kontrakt der Lohn für die guten Leistungen in den letzten Wochen. Höhepunkt war zuletzt sein Bundesliga-Debüt beim 3:1-Sieg über Schalke 04.

Bayern im Blick, Duo fraglich

Sein Trainer, Peter Stöger, blickt derweil auf das Duell gegen den Rekordmeister. "Fünf Bundesliga-Mannschaften sind in dieser Saison am FC Bayern gescheitert. Für uns ist es nicht leichter", so der 50-Jährige. "Wir wollen unser Selbstvertrauen aus den letzten Spielen mitnehmen", gibt der Wiener dabei den Kurs vor.

Ob die angeschlagenen Frederik Sørensen und Marco Höger am Samstag auflaufen werden, konnte Stöger noch nicht definitiv sagen: "Es ist heute noch schwer zu sagen", so der Übungsleiter.