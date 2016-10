Wieder nur remis: Real tritt auf der Stelle

Tage voller Frust für Bale und Co.

Es läuft einfach nicht rund für Real Madrid. Die Königlichen mussten in der Primera División das dritte Unentschieden in Folge hinnehmen - und das im Heimspiel gegen Ligazwerg SD Eibar.

Trotz drückender Überlegenheit kam das Starensemble von Zinédine Zidane nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und vergab so die Chance, die Tabellenführung von Stadtrivale Atlético zurückzuerobern. Nimmt man das Remis in der Königsklasse gegen Borussia Dortmund hinzu, haben die Madrilenen nun vier Partien in Serie nicht gewonnen.

Bereits in der fünften Minute hatte Fran Rico den krassen Außenseiter per Kopfballaufsetzer in Führung gebracht, kurz darauf egalisierte Gareth Bale allerdings nach Vorarbeit von Cristiano Ronaldo (18.). In der Folge versuchten die Hausherren alles, um den Bann zu brechen, bissen sich an den leidenschaftlichen Gästen jedoch die Zähne aus. Auch Toni Kroos, der durchspielen durfte, konnte dem Real-Spiel keinen Schwung verleihen.