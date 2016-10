Als El Loco Gladbach in den Schatten stellte

Martín Palermo hat in seiner Karriere so einiges erlebt

Es gab nach dem Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Hamburger SV am siebten Spieltag nur ein Thema: Und es war nicht die kleine Sensation, dass der HSV beim Favoriten aus Mönchengladbach mit Einsatz und Moral ein Unentschieden herausholte.

Denn das Gesprächsthema Nummer eins waren die zwei vergebenen Elfmeter von Lars Stindl und André Hahn, die von diesem Spiel im Gedächtnis bleiben. "Ich bin auf dem Platz, um Tore zu schießen, ich bin ja Stürmer", erklärte Hahn nach der Partie im Interview mit der "Rheinischen Post" und gibt zu: "Adler hält sehr gut, aber wenn ich optimal geschossen hätte, wäre er auch reingegangen. Tja, ich muss meine Lehren daraus ziehen – und beim nächsten Elfmeter klappt es dann hoffentlich wieder."

Doch alles halb so wild, wird sich einer denken, der durch die Hölle gegangen ist: Martín Palermo. Er sollte nämlich in die Geschichte des argentinischen Fußballs eintreten. Zugegeben, auch ohne den Ereignissen jenes 04. Julis 1999 wäre Martín Palermo zur Legende geworden. Schließlich ist er noch immer der beste Torschütze aller Zeiten seines Vereins Boca Juniors. An jenem Sonntag jedoch sollte er allerdings andere Schlagzeilen schreiben.

In einem kuriosen Spiel gegen Kolumbien bei der Copa América in Paraguay, bei dem der Unparteiische gleich fünf Elfmeter verteilte, verschoss der Mittelstürmer der Albiceleste satte drei! Da auch einem Kolumbianer die Nerven versagten, ging das Spiel mit vier verschossenen Strafstößen später in die Annalen des Fußballs ein.

"Es ist etwas, was ich keinem Spieler der Welt wünsche"

El Loco, der Verrückte, war schon immer ein Instinktfußballer. Der damals 25-Jährige schaffte es, stets zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und den Ball über die Linie zu bugsieren. "Es gibt keinen vergleichbaren Spieler. Palermo ist ein Tor-Optimist und auch wenn er nicht da ist, spüren die Gegenspieler ihn", so sein Trainer und Mentor Carlos Bianchi 1998.

Fußballerisches Talent wurde dem Linksfuß dabei stets abgesprochen. Dennoch berief Marcelo Bielsa – übrigens auch als El Loco bekannt – den Stürmer ins Aufgebot und schenkte ihm das Vertrauen. Palermo wollte es ihm unbedingt zurückzahlen, doch der Instinkt ging dem Stürmer an jenem Tag verloren. "Es war die schlimmste Erfahrung, die ich erleben musste. Es ist etwas, was ich keinem Spieler der Welt wünsche", so der Leidtragende gegenüber der spanischen Zeitung "AS" rückblickend.

In der fünften Minute knallte Palermo das Leder an den Querbalken, in Durchgang zwei ballerte er über das Tor. Miguel Calero, der Torhüter Kolumbiens, war dabei schon in die ganz andere Ecke unterwegs. Kurz vor Schluss, El Loco wird selbst gefoult, will er dann wieder alles gut machen – und es versagen ihm erneut die Nerven. Calero pariert, Kolumbien gewinnt am Ende mit 3:0. Palermo sollte zwar noch zwei weitere Spiele bei der Copa América für sein Land bestreiten, danach wurde der Mittelstürmer aber ganze zehn Jahre nicht mehr nominiert.

Palermo erholte sich von dem Schock, wechselte zur Jahrtausendwende nach Spanien zum FC Villarreal und ging weiter auf Torejagd. Vier Jahre später kehrte er zu Boca zurück und beendete dort im Juli 2011 unter Tränen das letzte Spiel seiner Karriere. Dass El Loco sein Elfmeter-Trauma längst für beendet erklärt hatte, bewies er der ganzen Fußballwelt bei seinem Abschiedsspiel in der Bombonera. Dort stellte er sich nämlich bei einem Strafstoß selbst ins Tor und ließ sich von seinem eigenen Sohn in die falsche Ecke verladen. Die Welt dreht sich eben weiter, oder wie André Hahn sagen würde: "Man muss den Kopf hoch nehmen und weitermachen."

Gerrit Kleiböhmer