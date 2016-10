Ter Stegen: Neuer Eckpfeiler bei Barça

Marc-André ter Stegen, die neue Nummer eins bei Barça

Marc-André ter Stegen gilt in der deutschen Nationalmannschaft als Nummer zwei im Kasten hinter dem dreifachen Welttorhüter Manuel Neuer. Auf Vereinsebene hingegen hat sich der 24-Jährige in der Weltauswahl des FC Barcelona einen Stammplatz erarbeitet.

Seit dieser Saison darf ter Stegen nicht nur in Pokal und Champions League das Tor vor den Weltstars in der Barça-Defensive um Gerard Piqué und Javier Mascherano hüten, sondern endlich auch in der Primera División, der besten Liga der Welt. So hat der Ex-Gladbacher bereits zu diesem Zeitpunkt so viele Saisonspiele in La Liga absolviert wie in den kompletten Spielzeiten 2014/2015 und 2015/2016 zusammen.

Einen größeren Patzer leistete sich der ohnehin risikofreudig spielende ter Stegen bei der überraschenden 3:4-Niederlage gegen Celta Vigo, der den Katalanen die Tabellenführung kostete. Ansonsten spielt der Deutsche im Tor des spanischen Meisters eine bislang stabile Saison. Sein Aussetzer gegen Celta Vigo beschäftigt ihn ohnehin nicht mehr: "Im Fußball zählt das, was in der Vergangenheit passiert ist, in der Gegenwart nicht mehr, man muss jeden Tag bestätigen, dass man spielen will und auch kann", so der siebenfache Nationalspieler im "kicker".

Ter Stegen hat sich seit seiner Ankunft beim FC Barcelona im Sommer 2014 nachhaltig bemüht, sein Torwartspiel flexibler zu gestalten. Nach dem 4:0-Sieg in der Champions League gegen Manchester City, der wohl besten bisherigen Saisonleistung der Katalanen, wurde er genau dafür von der internationalen Presse gefeiert.

Flexibler in der Spieleröffnung

Teilweise riskantes Kurzpassspiel wechselte sich mit präzisen langen Bällen ab, zudem strahlte der 24-Jährige viel Sicherheit im Spiel auf der Linie und im Strafraum aus. Dass gerade diese Vielseitigkeit von ihm verlangt wird, weiß ter Stegen selbst am Besten: "Es kommt immer aufs Spiel an, die Situation ändert sich immer wieder. Aber sicher ist es so, dass man aus Fehlern lernt, das muss man jedenfalls versuchen."

Jüngst musste sein Team die schwere Verletzung von Regisseur und Barça-Ikone Andres Iniesta in Kauf nehmen. Ein Ausfall, der ter Stegen hart getroffen hat: "Iniesta ist einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, natürlich wird uns sein Ausfall sehr schmerzen. Er ist noch dazu eine sehr wichtige Persönlichkeit für den Klub." Der spanische Welt- und Europameister wurde am Wochenende beim 3:2 gegen den FC Valencia hart von Enzo Perez gefoult und wird mit einer Bänder- und Kapselverletzung bis zu zwei Monate ausfallen.

Umso wichtiger wird es sein, dass die verbliebenen Eckpfeiler im Spiel des FC Barcelona in den kommenden Wochen ihre Leistung bringen, um im Rennen mit Atlético und Real Madrid sowie dem FC Sevilla dabei zu bleiben. Und dazu gehört seit diesem Sommer auch Marc-André ter Stegen.