Salif Sané verlängert in Hannover

Gute Nachrichten für Hannover 96: Abwehrboss Salif Sané hat seinen bis 2018 laufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt.

Zur Vertragslaufzeit machte der Zweitligist keine Angaben. "Ich fühle mich bei 96, in Hannover und in diesem Stadion sehr wohl. Zusammen wollen wir zurück in die 1. Liga", sagte der 26-jährige Senegalese.

Dass der Innenverteidiger seinen Vertrag bei den Niedersachsen verlängert, dürfte nicht nur für viele Fans überraschend kommen. So waren im Sommer zahlreiche Klubs an einer Verpflichtung des körperlich und technisch starken Abwehrspielers interessiert. Neben dem VfL Wolfsburg, der zwischen sieben und acht Millionen Euro geboten haben soll, hatte auch der 1. FC Köln ein Auge auf Sané geworfen.