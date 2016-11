Union stattet Kahraman mit Profivertrag aus

Cihan Kahraman (r.) wird zu den Profis befördert

Union Berlin hat seinem Nachwuchsspieler Cihan Kahraman einen Profivertrag bis 2019 gegeben. Das teilten die "Eisernen" am Donnerstag mit.

"Ich bin sehr glücklich meinen ersten Profivertrag zu unterschreiben und das große Vertrauen des Vereins zu spüren. Mit der U19 des 1. FC Union Berlin will ich in diesem Jahr den Aufstieg in die Bundesliga packen, außerdem freue ich mich natürlich über jede Einheit, die ich mit den Profis absolvieren kann.“, sagte Kahraman nach seiner Vertragsunterzeichnung.

Auch Helmut Schulte, Leiter der Lizenzabteilung, freute sich auf der Vereinshomepage: "Es ist ein logischer Schritt für uns, talentierten Eigengewächsen die Chance zu geben sich bei den Profis zu beweisen und ein Teil der Mannschaft zu werden. Wir wollen Cihan in seiner positiven Entwicklung weiterhin unterstützen."

Der türkische U19-Nationalspieler soll allerdings zunächst vorrangig noch bei den A-Junioren des Klubs zum Einsatz kommen. Der Berliner wechselte 2012 von Türkiyemspor Berlin zu Union und durchlief seitdem sämtliche Jugendmannschaften. In der laufenden Saison absolvierte der Mittelfeldspieler bereits das Sommertrainingslager mit den Profis.