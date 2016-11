Funkel kritisiert Bundesliga-Relegation

Fortuna-Coach Friedhelm Funkel sieht die Relegation kritisch

Trainer Friedhelm Funkel von Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich für die Abschaffung der Relegationsspiele um den Bundesliga-Aufstieg ausgesprochen.

"Warum gibt man dem Drittletzten der Bundesliga die Chance drinzubleiben und nimmt dem Dritten der zweiten Liga den direkten Aufstieg? Das ist aus meiner Sicht nicht gerecht. Drei Aufsteiger, drei Absteiger - fertig, aus", sagte Funkel bei "spox.com".

Ohnehin sei es aufgrund der finanziellen Entwicklung der letzten Jahre schwer für die Teams aus dem Unterhaus. "Die Entwicklung geht ja schon innerhalb der Bundesliga immer weiter auseinander. Die Vereine, die jahrelang in der Champions League spielen, sind von den anderen Vereinen so weit entfernt, dass man das gar nicht mehr ausgleichen kann. Die Zweitligavereine haben null Chance, in diese Sphären zu kommen", erklärte Funkel.

Der Aufstieg in die Beletage, so der 62-Jährige, eröffne kleinen Klubs aber immerhin die Möglichkeit, sich infrastrukturell besser aufzustellen. "Das hat Paderborn gemacht, das macht auch Darmstadt jetzt. Sie bauen neue Trainingsplätze, ein neues Trainingsgelände. Das muss man machen, wenn man die Chance hat."

Mainz und Augsburg als Vorbilder

Positive Beispiele wie Mainz und Augsburg zeigten zudem, dass es möglich sei, sich auch längerfristig in der Bundesliga zu etablieren. "Das hat den beiden niemand zugetraut. Da spielt auch eine Rolle, dass die beiden Vereine immer lange mit ihren Trainern gearbeitet haben", so Funkel.

Die aktuellen Ziele mit der momentan auf Tabellenplatz sieben notierten Fortuna formulierte der erfahrene Coach betont defensiv: "Zuallererst wollen wir uns stabilisieren. Es ist drei Jahre tabellarisch nur nach unten gegangen. Diesen Trend wollen wir stoppen. Da sind wir auf einem vielversprechenden Weg. Nicht mehr und nicht weniger."

Mittelfristig sei es für ihn "ein Traum", mit den Düsseldorfern noch einmal in die Bundesliga aufzusteigen. "Aber ob das realisierbar ist, werden die nächsten Monate zeigen", schränkte Funkel ein.