Justiz-Ärger für 96-Keeper Şahin-Radlinger

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Ermittlungen gegen Samuel Şahin-Radlinger eingeleitet

Torwart Samuel Şahin-Radlinger vom Zweitligisten Hannover 96 hat Ärger mit der Justiz. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den Österreicher.

Oberstaatsanwalt Thomas Klinge bestätigte entsprechende Medienberichte: "Es ist richtig, dass wir gegen einen 24 Jahre alten Sportler Ermittlungen aufgenommen haben."

Zu dem Vorfall soll es in der Nacht zu Dienstag gekommen sein, nachdem Şahin-Radlinger und seine Frau, die Schauspielerin Sila Şahin, mit ihrem Auto von der Polizei angehalten worden waren. Sahin hatte ihren Führerschein nicht dabei, weshalb die Polizei das Paar in dessen Wohnung begleitete. Dort soll es dann zu den Beleidigungen gekommen sein, in dessen Zuge Sahin-Radlinger auch einen Beamten geschubst haben soll. Am Montag hatte der Torwart Geburtstag.